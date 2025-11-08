heavy intensity rain
11°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЖАС СПРЕЧЕН У ПОСЛЕДЊИ ЧАС! Девојке (18, 19, 21) припремале терористички напад у срцу Париза

08.11.2025. 13:25 13:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Тероризам
Фото: pixabay.com

ПАРИЗ: Три жене, старости 18, 19 и 21 годину, ухапшене су и оптужене за терористичку заверу и планирање напада у Паризу, саопштили су данас истражитељи.

Kако је наведено, оне су неколико недеља планирале насилни терористички напад на неки кафић или концертну дворану у Паризу, преноси портал РТЛ.

До хапшења три жене и подизања оптужнице против њих је довела истрага Националног антитерористичког тужилаштва (ПНАТ) која је успешно окончана пре обележавања 10. годишњице смртоносног терористичког напада 13. новембра 2015. године у Паризу.

Према тврдњи неименованог извора блиског овом случају, потенцијална мета још није била прецизно одређена, али је трочлана група посебно разматрала могућност напада на концертне дворане и барове.

терористичка претња терористички напади париз париз напад
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај