УЖАС СПРЕЧЕН У ПОСЛЕДЊИ ЧАС! Девојке (18, 19, 21) припремале терористички напад у срцу Париза
08.11.2025. 13:25 13:30
ПАРИЗ: Три жене, старости 18, 19 и 21 годину, ухапшене су и оптужене за терористичку заверу и планирање напада у Паризу, саопштили су данас истражитељи.
Kако је наведено, оне су неколико недеља планирале насилни терористички напад на неки кафић или концертну дворану у Паризу, преноси портал РТЛ.
До хапшења три жене и подизања оптужнице против њих је довела истрага Националног антитерористичког тужилаштва (ПНАТ) која је успешно окончана пре обележавања 10. годишњице смртоносног терористичког напада 13. новембра 2015. године у Паризу.
Према тврдњи неименованог извора блиског овом случају, потенцијална мета још није била прецизно одређена, али је трочлана група посебно разматрала могућност напада на концертне дворане и барове.