ПРОВАЉИВАЛИ У РАДЊЕ И КАФИЋЕ Полиција у Никшићу открила да су лопови деца, родитељи ће одговарати
Полицијски службеници Одељења безбедности Никшић су од почетка новембра расветлили шест кривичних дела тешка крађа која су регистрована по непознатом починиоцу.
Наиме, поступајући по пријавама више власника трговинских и угоститељских објеката који су лоцирани у центру Никшића, да су извршене провале у њиховим објектима и да су им из унутрашњости отуђени дневни пазари, мобилни телефони, новчаници и друге личне ствари, као и по пријави једне грађанке да јој је испред зграде где станује отуђено дечје возило, као и по пријави друге грађанке да су јој отуђене личне ствари, наочаре за сунце и новац, полицијски службеници Одељења безбедности Никшић су предузели активности из своје надлежности у циљу идентификације починилаца.
Након предузетих бројних мера и радњи, полицијски службеници су као извршиоце идентификовали троје деце, о чему је обавештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Никшићу, који је извршио правну квалификацију кривичних дела – тешка крађа у продуженом трајању.
Будући да ова лица нису кривично одговорна због старосне доби, против њих нису поднете кривичне пријаве, док ће против њихових законских старатеља - родитеља, бити поднете прекршајне пријаве због прекршаја из Закона о заштити од насиља у породици због занемаривања.
Извор: Телеграф