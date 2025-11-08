moderate rain
ПРОВАЉИВАЛИ У РАДЊЕ И КАФИЋЕ Полиција у Никшићу открила да су лопови деца, родитељи ће одговарати

08.11.2025. 12:47 12:58
Фото: ilustracija / pixabay.com

Полицијски службеници Одељења безбедности Никшић су од почетка новембра расветлили шест кривичних дела тешка крађа која су регистрована по непознатом починиоцу.

Наиме, поступајући по пријавама више власника трговинских и угоститељских објеката који су лоцирани у центру Никшића, да су извршене провале у њиховим објектима и да су им из унутрашњости отуђени дневни пазари, мобилни телефони, новчаници и друге личне ствари, као и по пријави једне грађанке да јој је испред зграде где станује отуђено дечје возило, као и по пријави друге грађанке да су јој отуђене личне ствари, наочаре за сунце и новац, полицијски службеници Одељења безбедности Никшић су предузели активности из своје надлежности у циљу идентификације починилаца.

Након предузетих бројних мера и радњи, полицијски службеници су као извршиоце идентификовали троје деце, о чему је обавештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Никшићу, који је извршио правну квалификацију кривичних дела – тешка крађа у продуженом трајању.

Будући да ова лица нису кривично одговорна због старосне доби, против њих нису поднете кривичне пријаве, док ће против њихових законских старатеља - родитеља, бити поднете прекршајне пријаве због прекршаја из Закона о заштити од насиља у породици због занемаривања.

Извор: Телеграф

