(ВИДЕО) "Уз хероје до гроба" ТОМПСОН „ГРМИ“ У СПЛИТУ! Торцидаши и ветерани окупили се уз транспарент који изазива бурне реакције, АТМОСФЕРА НАПЕТА
На сплитској Риви ускоро почиње најављени протест навијачке групе Торцида и удружења ветерана, који је привукао велику пажњу јавности у Хрватској, али и у Србији.
Хрватски медији преносе да је скуп је званично пријављен и одобрен од стране Града Сплита, а према најавама, требао би да почне око 11 сати.
Како преноси Index.rs, на Риви се окупило око 1.000 учесника, док је видљиво и појачано присуство полиције, која прати ситуацију како би обезбедила јавни ред и мир. Ту су представници ветерана, Торцидаши, а са разгласа се пуштају песме Томпсона.
Развијен је и транспарент:
- Уз хероје, до гроба!
Министар унутрашњих послова Давор Божиновић најавио је да ће редарске службе бити максимално ангажоване и спремне да реагују на свако евентуално кршење закона.
Организатори протеста наводе да се скуп одржава као израз незадовољства након недавних догађаја у сплитском кварту Блатине и хапшења неколико особа. Како истичу, реч је о „поруци подршке притворенима“ и „одбрани достојанства навијача и ветерана“.
С друге стране, део грађана Сплита који не подржава скуп позвао је суграђане на контра-протест под геслом „Данас сви у било“, с циљем слања поруке мира и толеранције. Акцији су се придружили бројни Сплићани, међу којима и посланица у сабору Маријана Пуљак, која је на балкон извјесила белу заставу.
Да подсетимо, током петка напетости око одржавања „Дана српске културе” из Сплита прелиле су се и у Загреб. Након инцидента у понедељак, када је група маскираних мушкараца упала и прекинула догађај у Градском котару Блатине, ситуација се додатно заоштрила.
Како преноси Index.hr у петак увече и у Загребу се појавила група маскираних мушкараца, процењује се између 50 и 100, за које се верује да су припадници Бад Блуе Боyса. Они су се окупили испред Српског културног центра у Прерадовићевој улици, где је било отварање изложбе у оквиру Дана српске културе. Маскирани младићи су певали навијачке песме попут:
„О Хрватска, о Хрватска, независна држава” и „Зови, само зови, сви ће соколови за те живот дати.”
Пре тога је у Сплиту, у просторијама Градског котара Блатине у Сплиту дошло је јуче до озбиљног инцидента током обележавања Дана српске културе, у организацији Српског културног друштва „Просвјета“. Манифестација је прекинута након што је, према сведочењима очевидаца, у салу упало око 50 мушкараца обучених у црно и прекинула програм Дана српске културе и КУД-а из Новог Сада, рекавши да се "не може одржати у време обележавања пада Вуковара".
Телеграф.рс/Index.hr