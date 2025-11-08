ХРАНИМО СЕ НА СЛЕПО! Инспекција открила да бројни локали не истичу одређене састојке, крећу контроле по угоститељским објектима!
БЕОГРАД: Од 1. августа до 8. октобра Управа за ветерину Министарстваа пољопривреде, шумарства и водопривреде спровела је појачану контролу примене Уредбе о додатним захтевима за стављање на тржиште производа који садрже палмино уље, палмину маст или друга биљна уља и масти, а установљено је да су бројни угоститељи у потпуности применили прописе, али је уочен и значајан број неправилности.
Циљ контроле је био да се обезбеди јасно и тачно означавање намирница, како би потрошачи имали пуну информацију приликом избора производа, наводи се у саопштењу Министарства.Ветеринарска инспекција обавила је надзор у укупно 103 угоститељска објекта широм Србије, међу којима су доминирале пицерије и објекти брзе хране.
Инспектори су проверавали усклађеност декларација и графичких елемената обавезних ознака, присуство упозоравајућег знака у менијима и ценовницима, као и раздвајање производа који садрже палмино уље од оних који га не садрже. Издато је 53 решења за отклањање недостатака, поднета су 34 предлога за привредни преступ и 19 предлога за покретање прекршајних поступака, док је на лицу места донето 43 усмена решења.
Најчешћи пропусти односили су се на изостављање обавезне ознаке на производима и менијима, неусклађеност изгледа ознака са прописаним стандардама и непоштовање правила о физичком раздвајању производа у витринама.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др Драган Гламочић поручио је да ће држава наставити са доследним надзором, стављајући интерес потрошача у први план.
''Наш задатак је јасан - сваки грађанин мора имати потпуно тачну и видљиву информацију о томе шта купује. Зато ћемо наставити са појачаним надзором, све док сваки објекат у Србији не усклади своје пословање са прописима. Потрошач има право на истину, а држава обавезу да ту истину обезбеди'', поручио је министар Гламочић.
Министарство ће и у наредном периоду наставити са редовним и ванредним контролама, како би се обезбедила пуна примена прописа и заштита интереса грађана.