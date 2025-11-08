МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ САСТАЛА СЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ПРОВИНЦИЈЕ КЕЋАО Велике могућностима за сарадњу, посебно у области текстилне индустрије
Потпредсеница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић била је гошћа секретара Окружног комитета КПК Кећао дистрикта Јуена Ђена и градоначелника округа и заменика секретара Окружног комитета КПК Кећао, Ђинг Јаоа.
-Разговарали смо о могућностима за интензивирање сарадње у свим областима. Имамо велике потенцијале за унапређење привредне сарадње, посебно након ступања на снагу Споразума о слободној трговини између Србије и Кине, који желимо да искористимо у пуном обиму. Потенцијал видимо у инвестицијама из области текстилне индустрије, за чије сировине нема царина, а сама провинција Кећао је позната по изузетно јакој текстилној индустрији, и не зову је без разлога долином свиле и сатена. Управо захваљујући снажној политици председника Александра Вучића и подршци председника Српске напредне странке Милоша Вучевића, Србија данас има стабилан економски и политички амбијент који привлачи нове инвеститоре и јача међународне односе-рекла је Месаровић.