СРБИЈА СТВАРА ЕНЕРГЕТСКИ ШТИТ Долазе резерве нафте и гаса за 90 дана!
БЕОГРАД: Циљ доношења три нова закона, о нафти, о гасу и о обавезним резервама нафте, нафтних деривата и гаса, јесте већа сигурност, квалитет и поузданост снабдевања домаћег тржишта, као и усаглашавање са прописима Европске уније у овим областима, рекао је данас помоћник министарке рударства и енергетике за нафту и гас Саша Kоковић.
Kоковић је на завршној јавној расправи о три нацрта закона одржаној у Дому инжењера ''Никола Тесла'' у Београду навео да доношење посебног закона о гасу треба да допринесе стварању услова за обезбеђивање сигурног снабдевања домаћег тржишта и ефикасном функционисању тржишта природног гаса, наведено је у саопштењу министарства.
''Посебна пажња посвећена је обезбеђивању сигурности снабдевања укључујући и мере које се предузимају у случају поремећаја у раду транспортног или дистрибутивног система или поремећаја на тржишту. Такође, уређује се и поступак сертификације оператора гасног складишта код Агенције за енергетику. Усвајање закона треба да допринесе и усклађивању домаћег законодавства са регулаторним оквиром ЕУ, као и сарадњи земаља у региону у случају кризе у снабдевању'', навео је Kоковић.
На јавној расправи је речено да ће доношење закона о нафти, који ће објединити прописе из ове области, створити услове за сигурно, квалитетно и поуздано снабдевање нафтом и нафтним дериватима.
Помоћник министра је рекао да нацрт закона о нафти дефинише ниво оперативних резерви нафтних деривата и других енергената које су дужни да обезбеде произвођачи и трговци дериватима, произвођачи електричне и топлотне енергије, као и произвођачи топлотне енергије из природног гаса.
Према Нацрту закона о обавезним резервама нафте, деривата нафте и природног гаса, носилац активности у вези са формирањем, одржавањем, инвестирањем и изештавањем о обавезним резервама ових енергената је Министарство рударства и енергетике, односно Управа за резерве енергената у његовом саставу.
Према међународно преузетим обавезама, обавезне резерве нафтних деривата треба да достигну ниво од 90 дана просечног дневног нето увоза или 61 дан просечне дневне потрошње, по већој количини, а користе се на основу одлуке Владе и активирања акционог плана.
Нацрт овог закона такође утврђује, као националу обавезу, држање обавезних резерви природног гаса.
''Обавезне резерве гаса формирају се за случај када је угрожена сигурност снабдевања природним гасом. Висина обавезних резерви утврђује се за период од пет календарских година, а одлуку о њиховом пуштању на тржиште и спровођењу мера доноси Влада'', навео је Kоковић.
Помоћник министра захвалио је институцијама и предузећима који су учествовали у изради нацрта закона и позвао све заинтересоване да до краја јавне расправе пошаљу своје коментаре и предлоге.
Јавна расправа о Нацрту закона о гасу, Нацрту закона о нафти и Нацрту Закона о обавезним резервама нафте, деривата нафте и природног гаса одржава се у периоду од 20. октобра 2025. године до 10. новембра 2025. године.