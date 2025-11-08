ЛЕПО ВРЕМЕ ЈЕ „одлетело“ у прошлост! МЕТЕОРОЛОГ ОТКРИВА тајминг првог ЗАХЛАЂЕЊА и какво време можемо очекивати до децембра
Топло време током октобра и почетком новембра у Србији може се посматрати као позно Михољско лето, али нас већ око 20. новембра очекује захлађење, изјавио је данас метеоролог Недељко Тодоровић.
"Мислим да до децембра неће бити снега у нижим пределима, а ни у Београду", навео је Тодоровић за Танјуг.
Према његовим речима, постоји наговештај да би између 20. и 23. новембра могло да дође до захлађења, које би донело првенствено кишу, а снег само у планинским пределима, али ће након тога ипак бити топло за ово доба године.
Тодоровић је изнео податак и да је 2. новембар био најтоплији дан ове јесени, наводећи да је тада било између 23 и 26 степени.
Истакао је да је то ове године последња "летња температура".
Метеоролог је такође објаснио да поларни вртлог означава кретање ваздуха у поларној области.
Истакао је да се он не може видети на радару.
"На радару се виде облачност и падавине. Постоје сондажна мерења која иду до 35 километара у просеку, и онда се виде расподела температуре, ветра, влаге по висини, и онда се види. Том сондажом се добијају подаци о главним метеоролошким подацима - температури, ветру, влази. И онда у једној тачки видите шта је изнад вас. Али кад узмете много тачака, онда добијете преглед читаве атмосфере", навео је Тодоровић.