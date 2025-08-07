ПРЕСЕДАН: ПОТРЕСНО СУЂЕЊЕ ЛЕКАРУ ИЗ РУМЕ ОКРИВЉЕНОМ ЗА АКУШЕРСКО НАСИЉЕ Мајка која је изгубила бебу, тешко поднела испитивања, плакала на суђењу
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Марица Михајловић и Јелена Ивковић изгубиле су своје бебе, а у току је судски поступак против гинеколога М. М. (46)
У Вишем суду у Сремској Митровици настављено је суђење гинекологу М. М. (46) из Руме, оптуженом за акушерско насиље над породиљама Марицом Михајловић и Јеленом Ивковић. Реч је о првом суђењу у Србији које се води за овакво кривично дело са смртним исходом, пошто су обе бебе преминуле.
Обе жене данас су по први пут дале своје исказе пред судским већем, сведочећи о догађајима из породилишта у Сремској Митровици.
Јелена Ивковић, која је на рочиште стигла трудна, тешко је поднела испитивања.
- Тешко је издржати, поготово пошто сам трудна. Тешко је издржати оваква суђења. Овде нисам видела ни трунку емпатије - рекла је за Курир Јелена после суђења на ком се нашла очи у очи са окривљеним гинекологом.
Њене речи додатно су добиле на тежини када је, током сведочења друге оштећене, Марице Михајловић, устала и пружила јој чашу воде.
Наиме, Марица Михајловић није могла да сакрије сузе, већ на самом почетку давања изјаве, јасно показујући кроз какву трауму пролази.
- Видели сте да ми је било тешко. Пролазим поново кроз исто - рекла је Михајловићева, а потом је јасно и гласно додала:
- Чекамо правду. Ништа друго не тражимо. Само да одговара.
Оптужница терети гинеколога М. М. за несавесно лечење и злостављање и мучење, што је у случају Марице Михајловић, према наводима тужилаштва, довело до смрти новорођенчета.
Јелена Ивковић сведочила је да је порођај био "насилан", да су доктор, бабице и друго особље вршили физички притисак лакатовима на њен стомак, уз болове које, како каже, никада неће заборавити. Није имала видљиве повреде, али је истакла да је нико није информисао ни лечио на адекватан начин, а кисеоник је добила тек на крају порођаја.
Марица Михајловић је у свом исказу изнела најтежу оптужбу - да јој је лекар М. М. током порођаја рекао: "Ћути, Циганчице!". Тврдила је да је због неадекватног поступања и снажног притиска на стомак беба прогутала плодову воду и меконијум, те да је преминула услед оштећења мозга. Испричала је и да је имала модрице, нагњечења ребара, да је тешко дисала месецима, и да су јој ноге биле везане до краја порођаја.
Обе породиље су изјавиле да ЦТГ уређаји нису тумачени, да нису добијале кисеоник и инфузију у критичним тренуцима, као и да су биле под притиском - буквално, телом. Михајловићева је рекла и да је лекар притискао стомак лактом и подлактицом од грудног коша ка доле, док су сестре радиле исто са бочних страна.
Одбрана оптуженог лекара је оспоравала веродостојност њихових изјава, указујући на селективно памћење, док су сведокиње навеле да су прошле кроз тежак психолошки период и да су многи тренуци остали у магли управо због претрпљене трауме.
Јучерашње суђење трајало је два и по сата, а следеће је заказано за 23. септембар. Наредног пута биће саслушани и преостали сведоци.
Акушерско насиље први пут пред судом
Овај случај могао би поставити правни преседан у Србији, јер се први пут пред судом расправља о акушерском насиљу као кривичном делу. Исход би могао имати далекосежне последице на праксу у породилиштима, али и на положај жена у здравственом систему. Суђење прати низ организација за људска права, као и удружења пацијената, а подршка за оштећене жене све је снажнија.
- Две оштећене су исрпно говориле у суду. Детаљно су одговориле на сва питања. Поновиле су своје исказе које су дале и пред тужиоцем - рекли су адвокати после суђења.
Курир.рс /Дијана Шћекић