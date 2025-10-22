ПОЛИЦИЈА ОТКРИЛА МОБИЛНУ КЛИНИКУ УЖАСА У старој „тојоти короли” увећавао пенисе, обрезивао, уграђивао перлице, а занат крао с интернета!
Полиција је ухапсила 51-годишњег мушкарца који се представљао као лекар и изводио захвате увећања полног органа из – аутомобила.
Питаја Молин је нудио своје услуге мушкарцима широм Бангкока и околних провинција, а ординацију је поставио у старој „тојоти короли” из 1990-их.
Клијенти се жалили
Захвати које је Молин оглашавао преко ТикТок налога обухватали су увећање пениса, обрезивање и уградњу перлица у кожу (pearling), уз загарантовану дискрецију.
Међутим, низ жалби клијената који су били шокирани условима у којима су третмани извођени, довео је до полицијске истраге.
У координираној акцији Централног истражног бироа (ЦИБ) и Полиције за заштиту потрошача (ЦППД), Молин је ухваћен 18. октобра, док је изводио захват у аутомобилу паркираном на улици, преноси Daily Mail.
Гледао снимке на интернету
Полиција је у возилу пронашла 189 различитих врста перлица, анестезије, хируршке ножеве, игле и другу медицинску опрему – коришћену у нехигијенским и небезбедним условима.
Током испитивања, Молин је признао да нема медицинску обуку и да је све научио гледајући снимке на друштвеним мрежама.
„Заинтересовао сам се за ову врсту посла, па сам почео да учим и развијам то као додатни извор прихода. Тиме се бавим око годину дана“, наводно је рекао.
Ценовник лажног лекара
За уградњу перлица је наплаћивао 1.000 бахта (око 23 евра), за обрезивање 5.000 бахта (око 114 евра), док је за увећавање пениса, помоћу инјекција, тражио до 10.000 бахта (око 229 евра).
Полиција је против Молина поднела кривичну пријаву због обављања лекарске праксе без дозволе, што је по тајландском закону кажњиво затвором до три године и/или новчаном казном до 30.000 бахта (око 687 евра).
„Захвати попут уградње перлица или инјекције за увећање пениса носе велики ризик од инфекција и упала, које могу довести до озбиљних компликација и трајне дисфункције. Апелујемо на све који се баве оваквим радњама да их одмах прекину. Наставићемо да хапсимо оне који крше закон“, саопштила је полиција.