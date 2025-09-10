СУПЛЕМЕНТ ЗА МУШКОСТ ПАО НА ТЕСТУ Oткривенa недозвољенa супстанцa у пилулама које обећавају „врућ” провод
Државни инспекторат Републике Хрватске обавестио је потрошаче о опозиву производа HOT – EXXtreme Power Caps, LOT 1290226.
Како се наводи, производ се повлачи због бог недозвољеног присуства фармаколошки активне супстанце, силденафила.
Производ није у складу с Уредбом (ЕЗ) бр. 178/2002 Европског парламента и Савета од 28. јануара 2002. о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбедност хране, као и утврђивању поступака у областима безбедности хране, и Правилником о супстанцама које се могу додавати храни и користити у производњи хране, као и супстанцама чија је употреба у храни забрањена или ограничена („Народне новине“ број 160/2013).
Подаци о производу:
Произвођач: HOT Productions & Vertriebes GmbH, Аустрија
Малопродаја: PERVISIO SHOPS д.о.о., Загреб
ПРАТИ МЕ д. о. о, Загреб