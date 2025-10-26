moderate rain
МИЛОМИР МАРИЋ НАПУШТА СРЕЋНУ ТЕЛЕВИЗИЈУ До четвртка остаје на Хепију, и не одлази сам

26.10.2025. 15:16 15:29
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir
Коментари (0)
marić
Фото: screenshot/Youtube/RTV Podgorica

Миломир Марић је после осамнаест година дао отказ на Хепи телевизији.

Како сазнаје Kurir, овај новинар, уредник Јутарњег програма на срећној телевизији у овој медијској кући ће радити до четвртка. Од тада више није део медија на цијем је челу био од 2008.

Аутор култних емисија “Ћирилица” и “Голи живот” за сада неће да коментарише где ће наставити своју новинарску и ТВ каријеру.

У његовом новом тиму биће као и до сада глумица и водитељка Катарина Корша. Они су већ уигран тандем и она је као и Марић дала отказ и са њим наставља даље. Остаје да се види на којој ће телевизији осванути.

Биографија 

Миломир Марић је рођен 7. јануара 1956. године у Горњем Милановцу. У родном месту је завршио основну и средњу школу, а потом студије новинарства на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Живи у Београду са невенчаном супругом, књижевницом Весном Радусиновић.

Миломир Марић је своју каријеру започео у часопису Дуга током 1970-их година. Први је урадио интервју са Антом Топићем Мимаром.

Радио је као главни уредник новина: Дуга, Интервју, Профил и Дама. Од 9. октобра 2001. године постао је главни и одговорни уредник телевизије БК и ту функцију је обављао до 19. марта 2004. године. Члан је Удружења европских новинара Србије.

Емисија Ћирилица

"Ћирилица" је ток-шоу емисија забавно-политичког карактера, која је кренула да се емитује 1. јула 2008. године на ТВ Кошава, а потом на Хепи ТВ. Емисију је уређивао и водио Миломир Марић, а махом су обрађиване политичке теме о којима су разговарали најактуелнији политичари из земље и региона. У емисији су гостовали многи истакнути политичари попут Александра Вучића, Ивице Дачића, Томислава Николића...

(Kurir)

миломир марић телевизија Хепи отказ
Извор:
Kurir
Пише:
Дневник
