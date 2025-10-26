ПРЕСТАНИТЕ ДА РАДИТЕ ОВО Сви правимо велику грешку којом непотребно скраћујемо век батерије телефона
Стручњак за Apple телефоне открива која то навика негативно утиче на животни век телефона и трајање батерије.
Ако сте међу онима који ово често раде, требало би да престанете што пре.
„Највећа заблуда о иОС-у је да је добра ствар присилно затварати апликације у позадини које се не користе“, написао је стручњак за Apple Џон Грубер на свом блогу Даринг Fireball.
„Многи мисле да апликације у позадини непотребно троше РАМ, оптерећују CPU, и на тај начин троше батерију и штете перформансама уређаја, али иОС не функционише тако“, објаснио је.
„Апликације у позадини су ефективно ‘замрзнуте’, ограничен је њихов рад и заправо ослобађају РАМ који су користиле. иОС је стварно добар у овоме. Толико је добар да одмрзавање раније замрзнуте апликације троши много мање снаге и енергије него поновно покретање апликације која је била присилно затворена“, каже Грубер.
„Не само да присилно затварање ваших апликација не помаже, него заправо скраћује животни век. Трајање батерије ће бити слабије, а уређај радити спорије“, тврди он.
Из Apple компаније кажу да апликације треба присилно затварати само ако забагују. Можда је то један од разлога зашто корисници Ајфона никада нису добили дугме за затварање свих апликација ођедном, као што је то случај са Андроидима.
(Kurir.rs)