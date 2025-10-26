ЕВРОПСКИ АМАЗОН ДОБИЈА НОВИ ЖИВОТ Србија део великог пројекта обнове река и шума
Jедан од већих проблема са којима се суочавамо je губитак воде услед глобалних климатских промена, што може резултирати нестанком водених, али и шумских станишта.
Како би се превенирали овакви сценарији, покренути су разни међународни пројекти, међу којима је један од значајних „LIFE RESTORE for MDD”, у оквиру ког се пет европских држава удружило ради очувања и обнове природних екосистема дуж река Муре, Драве и Дунава.
Аустрија, Словенија, Хрватска, Мађарска и Србија започели су пре пар година активности ради остварења зацртаног циља, а оне обухватају обнову станишта на 29 локација, укупне површина од 2.100 квадратних метара, до 2028. године.
Како је за „Дневник” рекла самостални стручни сарадник за заштићена подручја у ЈП „Војводина Шуме” Ивана Васић, обнављаће се више од 330 хектара плавних шума, док ће се на 54 километра речних токова поново повезивати бочни канали, што ће омогућити стварање шљунковитих спрудова. Све ове активности довешће до побољшања протока воде, смањења ризика од поплава и стварања нових станишта за бројне врсте. На тај начин се доприноси повратку природне динамике река и јачању отпорности екоситема на климатске промене.
– Пројекат је настао из потребе да се очува један од последњих великих природних речних система у Европи, са циљем да се поврати природна динамика река и обнове изгубљени екосистеми – прича нам Васић. – За реализацију пројектних активности имамо укупно пет година, и већ две смо у пуној пројектној имплементацији, а наше активности су континуиране. Наиме, почетак реализације обележен је у Сомбору 2023. године конференцијом која је окупила више од 100 представника партнера из свих пет држава. Након тога упловили смо у свет сарадње који нас је у протекле две године одвео у различите земље, а чланови нашег тима учествовали су у бројним радним састанцима, обукама и теренским активностима од Брашова и Осијека, до Беча, Лиенца и Раденаца.
Посебно су били значајни конференција „ЕУРОМАБ 2024” и студијско путовање у Резерват биосфере реке Елбе, прича Ивана. Сва та путовања су им отворила могућност за размену искустава, али и пружила прилику да сагледају примере добре праксе, унапреде знања и вештине, али и јачају међународну сарадњу у области обнове река и плавних шума. Од недеље их чека важна посета представника CINEA-е, контролног тела Европске комисије који ће обићи наше пројектно подручје
– Вишеструки је значај који желимо да постигнемо. Пре свега, реализацијом овог пројекта ћемо допринети очувању Европског Амазона, једног од највреднијих природних подручја у Европи. Активностима ћемо обновити плавне шуме и речне рукаваце, што ће утицати не само на повећање биодиверзитета, већ и на смањење ризика од поплава, побољшање квалитета воде и јачање отпорности екосистема на сушу и климатске екстреме .
Овај пројекат има подршку надлежних институција, пре свега Министарства за заштиту животне средине као и Покрајинског завода за заштиту природе. А подухват који ће бити спроведен директно доприноси спровођењу Европског зеленог договора и Стратегије ЕУ о биодиверзитету до 2030. године, као и имплементацији новог Закона о обнови природе који промовише враћање екосистема у њихово природно стање. А о конкретним активностима писаћемо у наредном броју недељног броја „Дневник”, па останите у континуитету са заштитом водених и шумских екосистема.
Ивана Бакмаз