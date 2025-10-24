НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Овнове чека УСПЕХ НА ПОСЛУ, Лавови ПЛАНИРАЈУ ПУТОВАЊЕ с вољеном особом, а ево који знак улази у ЗАНИМЉИВУ ВЕЗУ
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 26. октобра до 1. новембра
ОВАН: Кад је посао у питању у овој недељи можете очекивати позитивна дешавања. Сви који се баве јавним послом имаће додатног успеха, а код осталих су могуће повремене несугласице и неразумевање са сарадницима. Било како било, успех предстоји. Одлична недеља за љубав. Отвара се могућност уласка у емотивну везу код слободних припадника знака. Заузети, код вас је аспектовано планирање породице или упознавање партнера са најближима. Саветујем благи опрез на вирусне инфекције.
БИК: Ова седмица доноси доста повољности када је пословни сегмент живота у питању, посебно акценат стављам на сам статус и каријеру. Ту вас очекују невероватно позитивне вести! Пријатно ћете се осећати у вашем радном окружењу. Финансије добре. Без битних промена на љубавном плану, али неко из вашег радног окружења може да вам привуче пажњу и покрене лепа осећања. Заузети, могуће су мање несугласице. Могући су проблеми са кардиоваскуларним системом.
БЛИЗАНЦИ: Биће посла наредне недеље, у то не сумњајте. Поједини ће размишљати о променама, али није право време за такве потезе. Свакако задовољство у овој недељи неће изостати и бићете задовољни првенствено својим финансијама. Одлична недеља када су емоције у питању. Поједини могу размишљати о две особе, али верујем да ћете направити добар избор. Заузети, уживајте у сваком предлогу партнера. Могући су појава хроничних здравствених тегоба, као и пад енергије.
РАК: Ова недеља многима даје покретачку снагу, па би то требало искористити на адекватан начин и сада кренути ка циљевима о којима размишљате већ дуже време. Лепа дешавања су пред вама, а свакако задовољство по питању финансија неће изостати. Без битних промена у љубавном статусу код слободних припадника знака. Заузети могу побољшати однос, ако је било неразумевања или било каквих блокада у њему. Благи опрез на уриногенитални тракт и болове у грлу.
ЛАВ: На пословном сегменту живота без битних промена код већине. Ипак, то не треба да вас брине. Ова седмица служи за благу регенерацију и прикупљање снаге за оно што следи. Многима се од краја недеље финансије поправљају, тако да можете бити без бриге. На емотивном пољу лепа недеља, многи ће планирати заједничка краћа путовања или лепе тренутке са вољеном особом. Поједини слободни могу очекивати пријатан глас на који дуго чекају. Више одмора и сна ће вам пријати.
ДЕВИЦА: Доста позитивних дешавања у овој недељи, када посматрамо пословни сегмент живота. Биће посла, али и бољих финансијских прилика и прилива. Бићете задовољни својим радом, а то ће ценити и надређени. Појединима саветујем благи опрез када је сама комуникација са колегама у питању. На емотивном пољу без битних промена. Ако сте у вези или браку, уживајте у лепим тренуцима. Слободни ће се наћи пред важном одлуком. Могући су проблеми са дигестивним трактом и циркулацијом.
ВАГА: Добра недеље за вас, по питању пословних прилика и неких нових договора. Поједини могу очекивати додатни прилив новца, али и даље опрез на повећану потрошњу новца. Није повољан период за позајмице. Лепа недеља за љубав, уживаћете у сваком тренутку и новим изазовима. Слободни, код вас могућност уласка у занимљиву емотивну везу. Заузети, може доћи до мањих несугласица које ћете убрзо решити. Кад је здравље у питању, обратите пажњу на исхрану.
ШКОРПИЈА: Имате енергије и мотивације за нове идеје, само останите смирени и све ће бити како треба. Имаћете подршку битних људи из вашег окружења да начините неке крупне кораке који ће вас винути у сам пословни врх. Код појединих заузетих припадника знака пролазно незадовољство у односу. Могућност уласка у авантуре или тајне везе се отвара слободнима. Имате енергије, само ће вам требати више стрпљења. Благи опрез од лакших повреда и вирусних инфекција.
СТРЕЛАЦ: Не би требало да дође до битних проблема на самом пословном плану. Охрабрујуће је то што ћете бити у форми и имати подршку сарадника за све оно што сте зацртали. Финансије су код вас добре. Кад је љубав у питању, лепа недеља и могућност да у изласку остварите лепо познанство, ако сте слободни. Заузети, код вас је доминантно остварење емотивних жеља и велика испуњеност. Јачајте имунитет и више одмарајте. Код појединих могући су проблеми са крвним притиском.
ЈАРАЦ: Лепа недеља је пред вама, посебно када је реч о пословним околностима које ће вам ићи у прилог. Неки од вас могу очекивати унапређење, финансијску подршку и остварење планова. Немојте бринути ако не наиђете на разумевање или одушевљење, нису вам сви пријатељи. Без битних емотивних промена, могући су флертови или појава занимљиве особе преко ваше каријере, ако сте слободни. Заузети, вама предстоји планирање будућности. Могући су проблеми са коштано-зглобним системом.
ВОДОЛИЈА: Ако је било проблема, блокада и несугласица у самом колективу, сам крај недеље доноси једну бољу атмосферу и ситуацију. На пословном пољу ако размишљате о битним променама, сачекајте још мало за неки драстичнији потез. Лепа недеља за љубав у којој ће многи остварити своје жеље. Добра комуникација са занимљивим особама код слободних. Код заузетих планирање лепог путовања, па уживајте! Могући су појава хроничних здравствених тегоба, као и проблеми са дисајним органима.
РИБЕ: Код појединих може доћи до бољих финансијских прилика или можда чак и ненаданог прилива новца. Како год, када је пословни сегмент живота у питању не би требало доћи до проблема, а ни битних промена. Финансије су вам добре. Могуће су појачане страсти и пролазно незадовољство код заузетих припадника знака, када је о љубави реч. Појединим слободним припадницима знака јавља се могућност уласка у тајну везу. Добро се осећате, али јачајте имунитет и више се крећите.