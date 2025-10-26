КУДА ЋЕ МАРИЋ ПОСЛЕ ХЕПИЈА? Ево шта је одговорио на ово питање; МНОГИ ЋЕ СЕ НАЋИ У ЧУДУ
Миломир Марић, угледни новинар, некадашњи уредник "Дуге" и аутор култних емисија "Ћирилица" и "Голи живот", дао је отказ на Хепи телевизији након 18 година рада.
Редакција Телеграфа позвала је Марића како бис сазнала више о његовим плановима и будућим пројектима.
- Не пратим штампу, немам појма, не знам шта носи дан, шта носи јутро, шта носи ноћ - рекао нам је Миломир.
На питање где ће радити сада и какви су му планови, додао је неочекиван одговор:
- Не знам, немам појма. Шта да радим, доста сам радио, 50 година, то је само да ме муче даље, ајде доста. Нека се млађи сада баве.
Марић је током година оставио неизбрисив траг у медијима, али за сада није желео да открије да ли планира пензију или ће наставити каријеру, нити на којој телевизији би то могло бити.
Његова сарадница, глумица и водитељка Катарина Корша, такође је дала отказ на Хепију и претпоставља ће да ће њих двоје наставити сарадњу.
Подсетимо, Миломир Марић је основну и средњу школу завршио у родном месту, а потом дипломирао новинарство на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.
Живи у Београду са супругом, књижевницом Весном Радусиновић.
Новинарску каријеру започео је током 1970-их у часопису "Дуга", а касније је радио као главни уредник у новинама "Дуга", "Интервју", "Профил" и "Дама". Од 9. октобра 2001. постао је главни и одговорни уредник телевизије Б, где је остао до 19. марта 2004. године.
Члан је Удружења европских новинара Србије. На телевизији Хепи радио је од 2008. године, где је аутор и водитељ популарних емисија "Ћирилица" и "Голи живот". Такође је водио трећу и четврту сезону ријалити-шоуа "Парови", а последње је водио емисију "Добро јутро Србијо" са Круном Уном Митровић.
Марић се појавио и у трећој епизоди документарне серије СФРЈ за почетнике 2012. године.