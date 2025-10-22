broken clouds
21°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) АКО ГРЕШИТЕ У КУЦАЊУ ПОРУКА МОЖДА НИЈЕ ДО ВАС Откривена грешка која вас намерно саботира

22.10.2025. 15:02 15:22
Пише:
Дневник
Извор:
smartlife.mondo.rs
Коментари (0)
ајфон
Фото: screenshot/Youtube/Michi NekoMichi

Пошаљите овај видео свима који су вас зезали због погрешно откуцаних порука.

Ако сте у последње време приметили да правите више грешака док куцате поруке на ајфону, нисте једини - а, вероватно, и није до вас. 

Вирални видео који кружи X-ом показао је да iOS има баг због ког тастатура насумично убацује погрешна слова током куцања, чак и када корисник тачно притисне жељено дугме.

Све је почело објавом једног корисника који је открио да постоји баг који тастатуру тера да сама мења слова. Уз објаву је подељен и видео који јасно показује проблем, а убрзо су се огласили бројни власници iPhone-а који су потврдили да имају исти проблем.

Оно што чини ову ситуацију озбиљнијом јесте чињеница да, према аутору оригиналног видеа, грешке трају већ дуже време - још од iOS 16 верзије. Тек када је снимио екран и успорио снимак, схватио је колико често систем сам мења слова, без икакве грешке корисника.

Тастатура је можда најважнији део интерфејса сваког паметног телефона, па овакав баг, који директно мења оно што куцамо, може озбиљно да наруши свакодневно искуство и поверење у уређај.

Неки корисници су покушали да објасне узрок и тврде да би проблем могао да буде повезан са "autocorrect" функцијом или сукобом са "swipe-to-type" начином куцања (QuickPath). Иако Аппле још увек није реаговао, видео је понудио неопходно олакшање многима који су мислили да су почели да губе прецизност прстију.

ајфон грешка проблем
Извор:
smartlife.mondo.rs
Пише:
Дневник
Магазин Техно
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИСЛИО ДА КУПУЈЕ АЈФОН, СТИГЛЕ МУ ДВЕ ТРУЛЕ ЈАБУКЕ Невероватне интернет преваре ЉУДИ ОТКРИВАЈУ НА КАКВЕ СУ СВЕ ЗАМКЕ НАСЕЛИ
новац

МИСЛИО ДА КУПУЈЕ АЈФОН, СТИГЛЕ МУ ДВЕ ТРУЛЕ ЈАБУКЕ Невероватне интернет преваре ЉУДИ ОТКРИВАЈУ НА КАКВЕ СУ СВЕ ЗАМКЕ НАСЕЛИ

02.10.2025. 19:58 20:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај