(ВИДЕО) АКО ГРЕШИТЕ У КУЦАЊУ ПОРУКА МОЖДА НИЈЕ ДО ВАС Откривена грешка која вас намерно саботира
Пошаљите овај видео свима који су вас зезали због погрешно откуцаних порука.
Ако сте у последње време приметили да правите више грешака док куцате поруке на ајфону, нисте једини - а, вероватно, и није до вас.
Вирални видео који кружи X-ом показао је да iOS има баг због ког тастатура насумично убацује погрешна слова током куцања, чак и када корисник тачно притисне жељено дугме.
Све је почело објавом једног корисника који је открио да постоји баг који тастатуру тера да сама мења слова. Уз објаву је подељен и видео који јасно показује проблем, а убрзо су се огласили бројни власници iPhone-а који су потврдили да имају исти проблем.
Оно што чини ову ситуацију озбиљнијом јесте чињеница да, према аутору оригиналног видеа, грешке трају већ дуже време - још од iOS 16 верзије. Тек када је снимио екран и успорио снимак, схватио је колико често систем сам мења слова, без икакве грешке корисника.
Тастатура је можда најважнији део интерфејса сваког паметног телефона, па овакав баг, који директно мења оно што куцамо, може озбиљно да наруши свакодневно искуство и поверење у уређај.
If you're making more typos in iOS lately, you're not going crazy - it's a bug in iOS that causes the keyboard to randomly insert the wrong letter instead of what you typed. pic.twitter.com/FqZOFvR4TV
— Michi (@NekoMichiUBC) October 19, 2025
Неки корисници су покушали да објасне узрок и тврде да би проблем могао да буде повезан са "autocorrect" функцијом или сукобом са "swipe-to-type" начином куцања (QuickPath). Иако Аппле још увек није реаговао, видео је понудио неопходно олакшање многима који су мислили да су почели да губе прецизност прстију.