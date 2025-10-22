НИЈЕДАН АНТИДЕПРЕСИВ није исти и СВИ ИМАЈУ ПОСЛЕДИЦЕ! Једни убрзавају срце, други доносе губитак килограма, ЕВО шта каже наука
У оквиру студије истраживача са Кингс колеџа у Лондону и Универзитета у Оксфорду, први пут су рангирани нежељени физички ефекти антидепресива и откривене значајне разлике међу лековима који се рутински преписују милионима људи широм света.
У студији је анализирано 151 клиничко испитивање са више од 58.000 пацијената, преноси BBC.
Резултати, објављени у часопису "The Lancet Psychiatry", показују да неки антидепресиви изазивају приметне промене у тежини, срчаном ритму и крвном притиску - већ у првих осам недеља терапије.
Агомелатин је, према резултатима студије, повезан са просечним губитком тежине од 2,4 килограма, док мапротилин повећава телесну тежину за готово два килограма.
Нортриптилин је, како је истраживање показало, убрзавао срце у просеку за 21 откуцај у минути у поређењу са флувоксамином, који га је пак успоравао.
Разлике у крвном притиску ишле су и до 11 ммХг између појединих лекова.
"Јасно је да ниједна два антидепресива нису иста", рекао је један од аутора студије, Атишан Арумухам.
Он је додао да разлике које се чине мале на индивидуалном нивоу могу да имају велики утицај на јавно здравље с обзиром на број људи који узимају те лекове.
Студија је фокусирана на првих осам недеља терапије, али стручњаци упозоравају да физичке промене могу да се погоршају током месеци или година код дуготрајне употребе - нарочито код пацијената са хроничном депресијом.
"Кумулативни ризици су вероватно већи него што мислимо", закључио је Прасад Ништала са Универзитета у Бату, који није био део истраживачког тима.