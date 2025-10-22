ОВЕ ПАЛАЧИНКЕ СУ ХИТ У РУСИЈИ Праве се од свежег сира, а спремне су за 15 минута
Палачинке од свежег сира, познате као сирники, идеалан су брзи доручак или десерт када пожелите нешто слатко.
Послужене уз домаћи џем, чоколадни намаз, мед, шумско воће и кашику киселе павлаке, постају права посластица.
Сирники, познати и као творог, традиционално су јело источне Европе, нарочито популарно у Русији, Украјини и Белорусији. Реч је о малим, пуначким палачинкама чији је главни састојак свеж сир, који им даје јединствену текстуру и благо киселкаст укус. Припремају се генерацијама као обилан доручак или слатки десерт, а сваки крај има своју малу тајну за савршене сирнике.
Време припреме је свега 15 минута, а рецепт је једноставан и довољан за четири порције.
Састојци
свеж сир
јаја
шећер
ванилин шећер
глатко брашно
со
уље или путер за пржење
Припрема
У чинији измиксајте или добро измешајте свеж сир. Додајте јаја, шећер, ванилин шећер, со и брашно. Кратко мешајте док се сви састојци не повежу у густу смесу.
У тигању загрејте путер или уље. Кашиком узимајте мању количину припремљене смесе и стављајте је на врело уље, обликујући мале палачинке. Оставите довољно места између сваке како се не би залепиле.
Пржите кратко са сваке стране, око две до три минуте, док не добију златно-браон боју. Испржене сирнике извадите на тањир обложен папирним убрусом како би се упио вишак масноће.
Сирники се традиционално послужују топли, преливени киселом павлаком и џемом по избору. Одлично се слажу и са свежим воћем, медом или чоколадним намазом.