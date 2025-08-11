ПАЛАЧИНКЕ ИЗ РЕРНЕ КОЈЕ ОСВАЈАЈУ НА ПРВИ ЗАЛОГAЈ! Мекане, ваздушасте и готове за 15 минута, без стајања пред шпоретом
11.08.2025. 16:05 16:10
Коментари (0)
Кад једном пробате ове мекане, мирисне палачинке из рерне, заборавићете да сте их икад окретали на шпорету – само умутите, сипате и уживате у савршеном укусу.
Само филујте прилогом по жељи.
Потребно је:
• 1 јаје
• 300 мл млека
• 200 г глатког брашна
• 1 кашика уља
• екстракт ваниле или ванилин шећер
• прстохват соли
Припрема:
Рерну загрејте на 200 степени.Жицом прво умутите јаја и шећер па млеко, уље и екстракт ваниле и на крају брашно. Излијте у плех обложен пек папиром. Пеците око 15 минута, у рерни загрејаној на 200 степени.Исеците печене палачинке на 6 једнаких делова, па премажите филом и уролајте.