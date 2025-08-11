clear sky
34°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАЛАЧИНКЕ ИЗ РЕРНЕ КОЈЕ ОСВАЈАЈУ НА ПРВИ ЗАЛОГAЈ! Мекане, ваздушасте и готове за 15 минута, без стајања пред шпоретом

11.08.2025. 16:05 16:10
Пише:
Дневник
Извор:
Трпеза. Ало/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Кад једном пробате ове мекане, мирисне палачинке из рерне, заборавићете да сте их икад окретали на шпорету – само умутите, сипате и уживате у савршеном укусу.

Само филујте прилогом по жељи.

Потребно је:

           1 јаје

           300 мл млека

           200 г глатког брашна

           1 кашика уља

           екстракт ваниле или ванилин шећер

           прстохват соли

Припрема:

Рерну загрејте на 200 степени.Жицом прво умутите јаја и шећер па млеко, уље и екстракт ваниле и на крају брашно. Излијте у плех обложен пек папиром. Пеците око 15 минута, у рерни загрејаној на 200 степени.Исеците печене палачинке на 6 једнаких делова, па премажите филом и уролајте.

палачинке палачинке, рецепт јело
Извор:
Трпеза. Ало/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај