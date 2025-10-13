Мирис детињства СЛАТКА ШТРУДЛА СА СИРОМ КАО НЕКАД КОД БАКЕ
Хрскаве коре испуњене сочним филом од сира, гриза и сувог грожђа чине ову савијачу неодољивим домаћим колачем.
Најбоља је када се послужи топла, посута шећером у праху, уз шољицу чаја или кафе — савршено за прохладне јесење дане.
Савијача, позната и као штрудла, класик је средњоевропске кухиње с дубоким коренима у гастрономској традицији некадашње Аустроугарске. Иако се њено порекло везује за турску баклаву, данашњи облик и популарност стекла је на бечком двору у 18. веку. Најпознатија је верзија са јабукама (апфелштрудла), али савијача са сиром (топфенштрудла) подједнако је цењена због своје кремасте текстуре и богатог укуса.
Овај десерт је савршен спој једноставности и елеганције, а рецепт који следи загарантовано ће успети чак и почетницима у кухињи. Време припреме је око 20 минута, а печења 25 минута. Рецепт је довољан за 12 издашних парчића, а тежина припреме је — лака.
Састојци
Паковање кора за савијачу
За премаз:
отопљен путер
газирана вода
јаје
кисела павлака
ванилин шећер
гриз
За фил од сира:
суво грожђе
мало рума
свеж сир
кисела павлака
шећер
јаја
рендана кора лимуна
Припрема
Загрејте рерну на 200°C. Плех обложите папиром за печење.
У чинији потопите суво грожђе у рум и оставите да одстоји 15 минута.
У другој чинији жицом или виљушком умутите отопљен путер, газирану воду, јаје, киселу павлаку, ванилин шећер и гриз — то ће бити премаз.
Посебно припремите фил: у већој посуди помешајте свеж сир, киселу павлаку, шећер, јаја и нарендану кору лимуна. Додајте натопљено грожђе, добро измешајте и поделите смесу на два дела.
Коре поделите на два дела по шест листова. На папир за печење ставите прву кору и премажите је са једном до две кашике припремљеног премаза. Понављајте поступак док не потрошите свих шест кора — последњу, шесту, не премазујте.
На последњу кору равномерно распоредите половину фила од сира, затим пажљиво увијте савијачу помоћу папира за печење и пребаците је у плех. Поновите поступак са преосталим корама и другом половином фила.
Пеците у загрејаној рерни 20–25 минута, док не добије златножуту боју.
Када се испече, оставите да се савијача мало прохлади (око 15 минута), исеците је и обилно поспите шећером у праху. Послужите уз чај или кафу — и уживајте у укусу детињства.
