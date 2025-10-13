ЛАЖНИ СЛЕПАЦ ПРИМАО ПЕНЗИЈУ 50 ГОДИНА Заварао пензиони систем и наплатио МИЛИОН ЕВРА!
РИМ: Мушкарац из италијанског града Вићенце, који је примао инвалидску пензију више од 50 година и за то време од државе добио милион евра, оптужен је за превару након што је утврђено да је лагао да је слеп, преносе данас италијански медији.
Седамдесетогодишњи човек примао је инвалидску пензију од 1972. године, пренела је ТВ Раи.
Финансијска полиција пратила га је више од два месеца и снимила га како ради у врту, користећи без ичије помоћи опасне алате попут баштованских маказа и тримера за живу ограду.
Лажни инвалид је касније снимљен и у куповини у маркету, где је пажљиво бирао воће и поврће и плаћао робу готовином, наводи Раи.
Финансијска полиција је након истраге обавестила надлежне службе да одмах обуставе исплату инвалидске пензије и свих других социјалних бенефита осумњиченом.
Регионална канцеларија тужилаштва у Венету подигла је потом оптужницу против лажног инвалида, теретећи га за превару, пренела је ТВ Раи.