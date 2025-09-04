scattered clouds
ОВО ЈЕ НАЈЛАКШИ ЧОКО КОЛАЧ СА СИРОМ... А изгледа као да сте га купили у најбољој посластичарници!

04.09.2025. 18:02
Пише:
Дневник
Извор:
ствар укуса.мондо
колач
Фото: Printscreen Youtube/ Alina FooDee

Испробајте чоко колач са свежим сиром и бобичастим воћем. Једноставан рецепт за сочан и освежавајући колач, идеалан за сваку прилику.

Овај колач је право уживање за све љубитеље чоколаде и воћних посластица. Сочна чоколадна подлога, кремасти фил од сира и освежавајући слој бобичастог воћа чине га савршеним за сваку прилику. Најлепше од свега – лако се прави, а изгледа и мирише као из фине посластичарнице.

Састојци

За тесто:

  • 2 јајета
  • прстохват соли
  • 60-90 г шећера
  • 70 г уља
  • 90 г брашна
  • 2 кашике какаоа.

За фил:

  • 250 г свежег сира
  • 1 кашичица ванилин шећера
  • 1 јаје
  • 1 кашичица кукурузног скроба
  • 1-2 кашике шећера (по укусу).

За воћни слој:

  • 200 г бобичастог воћа (свежег или замрзнутог)
  • 1 кашика кукурузног скроба
  • 1-2 кашике шећера (по укусу).

Савет

Ако користите смрзнуто воће, обавезно га одмрзните и оцедите вишак течности пре него што га ставите на фил – тако колач неће бити гњецав.

Припрема

Умутите јаја са шећером и прстохватом соли док не побеле. Додајте уље, па просејано брашно и какао. Све сједините у глатку смесу и сипајте у калуп обложен папиром за печење.

Помешајте свежи сир, ванилин шећер, јаје, кукурузни скроб и шећер. Мутите док не добијете кремасту масу, па је равномерно распоредите преко чоколадног теста.

Помешајте бобичасто воће са шећером и кукурузним скробом. Равномерно распоредите преко фила од сира.

Ставите колач у рерну загрејану на 180 °Ц и пеците 35-40 минута. Охладите пре сечења.

чоколада бобичасто воће сир
