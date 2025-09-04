ОВО ЈЕ НАЈЛАКШИ ЧОКО КОЛАЧ СА СИРОМ... А изгледа као да сте га купили у најбољој посластичарници!
Испробајте чоко колач са свежим сиром и бобичастим воћем. Једноставан рецепт за сочан и освежавајући колач, идеалан за сваку прилику.
Овај колач је право уживање за све љубитеље чоколаде и воћних посластица. Сочна чоколадна подлога, кремасти фил од сира и освежавајући слој бобичастог воћа чине га савршеним за сваку прилику. Најлепше од свега – лако се прави, а изгледа и мирише као из фине посластичарнице.
Састојци
За тесто:
- 2 јајета
- прстохват соли
- 60-90 г шећера
- 70 г уља
- 90 г брашна
- 2 кашике какаоа.
За фил:
- 250 г свежег сира
- 1 кашичица ванилин шећера
- 1 јаје
- 1 кашичица кукурузног скроба
- 1-2 кашике шећера (по укусу).
За воћни слој:
- 200 г бобичастог воћа (свежег или замрзнутог)
- 1 кашика кукурузног скроба
- 1-2 кашике шећера (по укусу).
Савет
Ако користите смрзнуто воће, обавезно га одмрзните и оцедите вишак течности пре него што га ставите на фил – тако колач неће бити гњецав.
Припрема
Умутите јаја са шећером и прстохватом соли док не побеле. Додајте уље, па просејано брашно и какао. Све сједините у глатку смесу и сипајте у калуп обложен папиром за печење.
Помешајте свежи сир, ванилин шећер, јаје, кукурузни скроб и шећер. Мутите док не добијете кремасту масу, па је равномерно распоредите преко чоколадног теста.
Помешајте бобичасто воће са шећером и кукурузним скробом. Равномерно распоредите преко фила од сира.
Ставите колач у рерну загрејану на 180 °Ц и пеците 35-40 минута. Охладите пре сечења.