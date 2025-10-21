overcast clouds
СВАКО КО ЈЕ ПРОБА, ТРАЖИЋЕ РЕЦЕПТ! Пита са јогуртом која се спрема за трен, једноставна, брза и неодољиво укусна!

21.10.2025. 12:15 13:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
can
Фото: Canva

Пите су одувек красиле наше трпезе — од старинских, ручно развијаних кора до савремених, брзих верзија које су постале омиљене свакој домаћици.

Данас доносимо један од оних рецепата који ће вам одмах ући у навику — брзу питу са јогуртом коју ћете припремити за мање од пола сата, а мирис и укус обориће све с ногу.

Састојци:

једно паковање кора за питу (500 г)

3 јаја

500 мл јогурта

мало киселе воде

1 дл уља (пола кафене шољице)

со по укусу

сир, по жељи

2
Фото: Canva

Припрема:

У чинији умутите јаја, додајте јогурт, уље и мало киселе воде како би се смеса лакше размешала. Ако желите, убаците издробљен сир (најбоље старији и благо слани).

Загрејте рерну на 200°Ц.

Премажите плех уљем и почните са ређањем кора: ставите две коре, премажите смесом, па преклопите новим корама. Поновите поступак неколико пута.

На крају све прелијте преосталом смесом. Питу можете и уролати, па ставити у плех.

Пеците 15–20 минута, док не добије златножуту боју.

Савет:

Ако волите да кора буде мекша, након печења прекријте питу чистом крпом и оставите је неколико минута да „предахне“.

Пријатно!

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
