СВАКО КО ЈЕ ПРОБА, ТРАЖИЋЕ РЕЦЕПТ! Пита са јогуртом која се спрема за трен, једноставна, брза и неодољиво укусна!
Пите су одувек красиле наше трпезе — од старинских, ручно развијаних кора до савремених, брзих верзија које су постале омиљене свакој домаћици.
Данас доносимо један од оних рецепата који ће вам одмах ући у навику — брзу питу са јогуртом коју ћете припремити за мање од пола сата, а мирис и укус обориће све с ногу.
Састојци:
једно паковање кора за питу (500 г)
3 јаја
500 мл јогурта
мало киселе воде
1 дл уља (пола кафене шољице)
со по укусу
сир, по жељи
Припрема:
У чинији умутите јаја, додајте јогурт, уље и мало киселе воде како би се смеса лакше размешала. Ако желите, убаците издробљен сир (најбоље старији и благо слани).
Загрејте рерну на 200°Ц.
Премажите плех уљем и почните са ређањем кора: ставите две коре, премажите смесом, па преклопите новим корама. Поновите поступак неколико пута.
На крају све прелијте преосталом смесом. Питу можете и уролати, па ставити у плех.
Пеците 15–20 минута, док не добије златножуту боју.
Савет:
Ако волите да кора буде мекша, након печења прекријте питу чистом крпом и оставите је неколико минута да „предахне“.
Пријатно!