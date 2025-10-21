overcast clouds
16°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈОШ ЈЕДАН ИСПАД ЦРНОГОРСКОГ ПЕВАЧА Jавност забринута за његово здравље НА САХРАНИ СВОЈЕ БАКЕ, „ФОЛИРАНТИМА” ПОКАЗАО ПОЗАДИНУ И СРЕДЊИ ПРСТ

21.10.2025. 13:07 13:13
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
сахрана
Фото: Canva/ Printscreen Youtube Bojan Tomovic VIPPER

Контроверзни црногорски певач Бојан Томовић не престаје да шокира јавност.

Бојан Томовић је познат по разним скандалима, али је овог пута превазишао сам себе.

Како сада сазнајемо од извора блиског певачу, Бојан је на сахрани своје баке, која је недавно преминула, скинуо доњи веш, па показао задњицу, а онда и средњи прст присутним рођацима, говорећи да су фолиранти и да су сви једва чекали да жена умре, а сада је жале и плачу за њом.

Иначе, Бојан Томовић болује од биполарног поремећаја и има проблема са алкохолизмом и таблетама, те због тога често прави скандале који шокирају цео Балкан, али највише његове најближе, који су се пре његове дијагнозе поносили њиме, а сада их је срамота сваког његовог потеза.

Звали смо Бојана Томовића за коментар у вези овог догађаја, али певач није одговарао на наше позиве, каже Телеграф.

Подсетимо, због биполарног поремећаја Бојан Томовић је више пута хоспитализован. Певач је чак четири пута покушао и себи живот да одузме. Он је променио и веру, па из агностицизма прешао у ислам, и од тада се представља као Амар Моштрокол.

певач сахрана скандал
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БИЗАРНО И ВИРАЛНО: УЗ МУЗИКУ И ПРСКАЛИЦЕ ЗАСЛАДИЛИ СЕ ТОРТОМ У ОБЛИКУ МРТВАЧКОГ САНДУКА Кад се гробари окупе, то је далеко од тужног!
ГРОБАРИ

БИЗАРНО И ВИРАЛНО: УЗ МУЗИКУ И ПРСКАЛИЦЕ ЗАСЛАДИЛИ СЕ ТОРТОМ У ОБЛИКУ МРТВАЧКОГ САНДУКА Кад се гробари окупе, то је далеко од тужног!

14.10.2025. 16:56 17:00
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Страшно! ЖЕНА САХРАНИЛА МАЈКУ У ДВОРИШТУ КУЋЕ ДА БИ НАСТАВИЛА ДА ПРИМА ЊЕНУ ПЕНЗИЈУ
сахрана

Страшно! ЖЕНА САХРАНИЛА МАЈКУ У ДВОРИШТУ КУЋЕ ДА БИ НАСТАВИЛА ДА ПРИМА ЊЕНУ ПЕНЗИЈУ

21.09.2025. 17:37 17:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НА САХРАНИ ТИНЕЈЏЕРА САМО ЈЕДАН ВРШЊАК Очајан дечаков брат се ОТВОРЕНИМ ПИСМОМ обратио ПРЕМИЈЕРКИ, ПАПИ И МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ

МАЈКА ГА ЧЕСТО ГЛЕДАЛА КАКО ПЛАЧЕ

дечак

НА САХРАНИ ТИНЕЈЏЕРА САМО ЈЕДАН ВРШЊАК Очајан дечаков брат се ОТВОРЕНИМ ПИСМОМ обратио ПРЕМИЈЕРКИ, ПАПИ И МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ

16.09.2025. 11:03 11:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај