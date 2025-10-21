ЈОШ ЈЕДАН ИСПАД ЦРНОГОРСКОГ ПЕВАЧА Jавност забринута за његово здравље НА САХРАНИ СВОЈЕ БАКЕ, „ФОЛИРАНТИМА” ПОКАЗАО ПОЗАДИНУ И СРЕДЊИ ПРСТ
Контроверзни црногорски певач Бојан Томовић не престаје да шокира јавност.
Бојан Томовић је познат по разним скандалима, али је овог пута превазишао сам себе.
Како сада сазнајемо од извора блиског певачу, Бојан је на сахрани своје баке, која је недавно преминула, скинуо доњи веш, па показао задњицу, а онда и средњи прст присутним рођацима, говорећи да су фолиранти и да су сви једва чекали да жена умре, а сада је жале и плачу за њом.
Иначе, Бојан Томовић болује од биполарног поремећаја и има проблема са алкохолизмом и таблетама, те због тога често прави скандале који шокирају цео Балкан, али највише његове најближе, који су се пре његове дијагнозе поносили њиме, а сада их је срамота сваког његовог потеза.
Звали смо Бојана Томовића за коментар у вези овог догађаја, али певач није одговарао на наше позиве, каже Телеграф.
Подсетимо, због биполарног поремећаја Бојан Томовић је више пута хоспитализован. Певач је чак четири пута покушао и себи живот да одузме. Он је променио и веру, па из агностицизма прешао у ислам, и од тада се представља као Амар Моштрокол.