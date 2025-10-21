ОСТЕОПОРОЗА, „ТИХИ ЛОПОВ КОСТИЈУ“ Дуго не даје симптоме, последице су ВРЛО ОЗБИЉНЕ
У Србији, једно истраживање је показало да се код 132 постменопаузалне жене у око 41 % случајева јавила остеопороза или остеопенија. У Београду израчуната је просечна годишња учесталост прелома кука од 51,7 на 100.000 одраслих, при чему су жене биле знатно чешће погођене (62,2 на 100.000) него мушкарци (35,5 на 100.000).
У просторијама Топличка академија струковних студија у Прокупљу је обележен Светски дан борбе против остеопорозе симпозијумом под називом „Чврсте кости — твоја подршка за цео живот“. Најавили су га Одсек за медицинске студије и Центар за каријерно вођење студената. Аутор концепта и модератор био је проф. др Јелена Јовановић, физијатар-реуматолог. Остеопороза означава значајан јавноздравствени изазов — болест код које долази до смањења густине и квалитета коштаног ткива, па кости постају крхке и подложне преломима чак и при минималним траумама. Најчешћи преломи повезани с остеопорозом су прелом ручног зглоба, прелом кука и преломи пршљенова. Симпозијум је имао за циљ да укаже на значај превенције.
Програм је обухватио приказе мера као што су медикаментна терапија, балнео- и физикална терапија са нагласком на кинезитерапију, као и хируршки третман од стране ортопеда када дође до прелома. Учесници су имали прилике да чују стручна излагања из угла педијатра, реуматолога, физијатра и ортопеда, као и практичне показне вежбе под контролом физиотерапеута. Закључено је да остеопорозу можемо спречити, ублажити и држати под контролом.
Примарни значај носе здраве животне навике усвојене већ у детињству: правилна исхрана, довољан унос витамина D, свакодневна физичка активност, умерено сунчање, корекција штетних навика и превентивни прегледи (укључујући мерење коштане густине DXA-дензитометром). Такође, истакнута је важност сарадње здравствених радника на свим нивоима и улога медија у ширењу свести о овој болести. Како би се подвукао значај: здравље костију није само лична одговорност — то је улагање у будућност читаве заједнице. Светски подаци указују да је остеопороза једна од најчешћих болести костију и да погађа приблизно једну од три жене и једног од пет мушкараца старијих од 50 година.
У Србији, једно истраживање је показало да се код 132 постменопаузалне жене у око 41 % случајева јавила остеопороза или остеопенија. У Београду израчуната је просечна годишња учесталост прелома кука од 51,7 на 100.000 одраслих, при чему су жене биле знатно чешће погођене (62,2 на 100.000) него мушкарци (35,5 на 100.000).
Верослава Коцић, стручни сарадник, Топличка струковна академија