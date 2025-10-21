overcast clouds
17°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРПСКА ПРОЈА ОСВОЈИЛА СВЕТ Американци је уврстили на листу најбољих хлебова

21.10.2025. 15:37 15:44
Пише:
Дневник
Извор:
Euronews/Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Амерички јавни сервис ЦНН уврстио је проју из Србије на листу 50 најбољих хлебова света.

Према писању њиховог портала, проја је "омиљени додатак богатим месним чорбама" у Србији.

"То је домаће јело које се често спрема свеже за породичне оброке и износи врело из рерне. Kукурузно брашно нуди благо сладак укус уз слане додатке - од кајмака, до чварака", наводе у опису.

На ЦНН листи најбољих хлебова, место су нашле легендарне мексичке тортиље, француски багет, као и италијанска фокача, али и низ мање познатих јела од теста из различитих крајева света.

Према њиховом писању, први хлебови појавили су се пре настанка првих сталних насеља, будући да су ловци и сакупљачи у Јорданској пустињи правили хлеб од кртола и житарица.

Листа одражава разноликост различитих техника прављења хлеба, као и различитих састојака - од богатих слојева малајског роти цанаи, до турског ђеврека, познатог као симит. Они нису рангирани по квалитету и укусу, него према називима земље у абецедном реду:

Дампер хлеб – Аустралија
Болани – Авганистан
Лучи – Бангладеш
Пао де кежу – Бразил
Багет – Француска
Хачапури – Грузија
Тиграсти хлеб – Холандија
Тамни ражани хлеб – Исланд
Хлеб са содом бикарбоном – Ирска
Бами хлеб – Јамајка
Хлеб пуњен каријем – Јапан
Пај бао – Хонгконг
Табунски хлеб – Јордан
Парата – Индија
Роти гамбанг – Индонезија
Инџера – Етиопија
Либа – Египат
Малаваш – Јемен
Лаваш – Јерменија
Сангак – Иран
Хала – Израел
Ћабата – Италија
Пржени хлеб – Навајо нација (САД)
Пумперникел – Немачка
Лефсе – Норвешка
Роти чанај – Малезија
Малтешки хлеб – Малта
Тортиља – Мексико
Хобз кесра – Мароко
Маракета – Чиле
Монтреалски ђеврек – Kанада
Kубански хлеб – Kуба
Подпломик – Пољска
Португалски кукурузни хлеб – Португалија
Kоровај – Русија
Пане каразау  – Сардинија
Проја – Србија
Симит ђеврек – Турска
Лимпа хлеб – Шведска
Апам – Шри Ланка
Нон – Узбекистан
 

Извор: Euronews

проја хлеб цнн
Извор:
Euronews/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај