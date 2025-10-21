СРПСКА ПРОЈА ОСВОЈИЛА СВЕТ Американци је уврстили на листу најбољих хлебова
Амерички јавни сервис ЦНН уврстио је проју из Србије на листу 50 најбољих хлебова света.
Према писању њиховог портала, проја је "омиљени додатак богатим месним чорбама" у Србији.
"То је домаће јело које се често спрема свеже за породичне оброке и износи врело из рерне. Kукурузно брашно нуди благо сладак укус уз слане додатке - од кајмака, до чварака", наводе у опису.
На ЦНН листи најбољих хлебова, место су нашле легендарне мексичке тортиље, француски багет, као и италијанска фокача, али и низ мање познатих јела од теста из различитих крајева света.
Према њиховом писању, први хлебови појавили су се пре настанка првих сталних насеља, будући да су ловци и сакупљачи у Јорданској пустињи правили хлеб од кртола и житарица.
Листа одражава разноликост различитих техника прављења хлеба, као и различитих састојака - од богатих слојева малајског роти цанаи, до турског ђеврека, познатог као симит. Они нису рангирани по квалитету и укусу, него према називима земље у абецедном реду:
Дампер хлеб – Аустралија
Болани – Авганистан
Лучи – Бангладеш
Пао де кежу – Бразил
Багет – Француска
Хачапури – Грузија
Тиграсти хлеб – Холандија
Тамни ражани хлеб – Исланд
Хлеб са содом бикарбоном – Ирска
Бами хлеб – Јамајка
Хлеб пуњен каријем – Јапан
Пај бао – Хонгконг
Табунски хлеб – Јордан
Парата – Индија
Роти гамбанг – Индонезија
Инџера – Етиопија
Либа – Египат
Малаваш – Јемен
Лаваш – Јерменија
Сангак – Иран
Хала – Израел
Ћабата – Италија
Пржени хлеб – Навајо нација (САД)
Пумперникел – Немачка
Лефсе – Норвешка
Роти чанај – Малезија
Малтешки хлеб – Малта
Тортиља – Мексико
Хобз кесра – Мароко
Маракета – Чиле
Монтреалски ђеврек – Kанада
Kубански хлеб – Kуба
Подпломик – Пољска
Португалски кукурузни хлеб – Португалија
Kоровај – Русија
Пане каразау – Сардинија
Проја – Србија
Симит ђеврек – Турска
Лимпа хлеб – Шведска
Апам – Шри Ланка
Нон – Узбекистан
Извор: Euronews