overcast clouds
14°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕДИТЕ ЦВЕКЛУ СВАКИ ДАН! Постоји чак 20 разлога зашто је она ЧУДО ПРИРОДЕ! Чисти јетру, јача крв и даје енергију сваког дана

21.10.2025. 18:36 18:40
Пише:
Дневник
Извор:
stil.kurir/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Прва ствар коју би требало да знаш о овом моћном поврћу јесте да се његово име изговара с акцентом на првом слогу — "цвекла", и никако другачије. То је једини исправан изговор!

А сад, када смо то разјаснили, време је да сазнаш све о овом чуду из земље које чисти организам, подиже енергију и чува здравље. Након што прочиташ све бенефите, вероватно ћеш желети да је једеш сваког дана — и не само у виду винаигрета, боршча или харинге под крзном, већ и у многим другим укусним јелима.

1. Цвекла је богата витаминима

Цвекла је права ризница хранљивих материја. Садржи бетаин, фолате, витамине Б групе, бета-каротен, витамин Ц, као и бројне минерале: гвожђе, калијум, магнезијум, фосфор, натријум, цинк, бор, па чак и јод.

Посебно је корисна особама са дигестивним проблемима, трудницама и деци. Ако твоји најмлађи не воле цвеклу, пробај да је "замаскираш" у палачинкама од цвекле, штрудли са сиром или малим куглицама од цвекле и белог лука.

2. Мало калорија, пуно користи

Иако садржи природне шећере, цвекла је дијетално поврће — има свега 40 калорија на 100 г свеже и око 49 калорија када се скува.

Помаже у елиминацији токсина, смањује отоке и избацује вишак течности из тела. Сок од цвекле можеш мешати с јабуком, шаргарепом или ђумбиром за освежавајући напитак.

da
Фото: freepik, ilustracija

3. Не губи вредност током кувања

Цвекла се дуго кува, али и после два сата задржава већину витамина и минерала. Само немој користити воду у којој се кувала — у њој се накупљају нитрати. Ако желиш да скратиш време кувања, убаци цвеклу у већ кључалу воду и додај мало уља — то подиже тачку кључања.

4. Помаже код анемије

Због високог садржаја гвожђа и фолне киселине, цвекла подстиче стварање крви. Пробај салату од цвекле, шаргарепе и кукуруза — право освежење које јача организам. Само избегавај да је комбинујеш с млечним производима, јер калцијум смањује апсорпцију гвожђа.

5. Тајна лепе коже

Цвекла је "поврће лепоте". Захваљујући антиоксидансима, чисти тело, смањује упале и успорава старење коже. Ако редовно једеш салату од цвекле и јабуке, твоја кожа ће брзо заблистати.

6. Побољшава варење

Висок садржај влакана и бетаина чини цвеклу одличном за пробаву и регулацију цревне флоре. Савршена је за оне који имају затвор или желе детоксикацију.

7. Штити од прехладе

Сок од цвекле јача имунитет и помаже организму да се избори с вирусима. Најбоље га је мешати с другим соковима — рецимо са шаргарепом или јабуком.

8. И листови су јестиви

Листови цвекле богати су витаминима и минералима попут калијума, магнезијума и витамина Ц. Од њих се могу правити укусне салате, чорбе и надеви за пите.

9. Штити кости и спречава остеопорозу

Силикат из цвекле помаже апсорпцију калцијума, док магнезијум и фолати јачају кости и мишиће.

da
Фото: freepik, ilustracija

10. Помаже особама с дијабетесом

Цвекла садржи природне шећере који се полако разлажу, па не подижу нагло ниво глукозе у крви. Идеална је за дијабетичаре.

11. Чува срце и спречава мождани удар

Влакна, флавоноиди и бетацијанин у цвекли чисте крвне судове и спречавају накупљање масноћа у артеријама.

12. Снижава крвни притисак

Захваљујући нитратима и магнезијуму, цвекла опушта крвне судове и помаже да се притисак природно регулише.

13. Смањује ризик од рака

Бетацијанин успорава мутацију ћелија и помаже у превенцији малигних болести. Редовно пиј сок од цвекле — тело ће ти бити захвално.

14. Јача мозак и памћење

Цвекла побољшава доток кисеоника у мозак, смањује главобоље и ризик од деменције. Идеална је за све који раде ментално напорне послове.

15. Олакшава дисање

Витамин Ц и бета-каротен помажу код астме, јачају плућа и повећавају отпорност на инфекције дисајних путева.

16. Штити вид

Захваљујући бета-каротену, цвекла спречава макуларну дегенерацију и појаву катаракте — као и шаргарепа и боровница.

17. Чисти јетру и бубреге

Бетаин из сока од цвекле подстиче функцију јетре, чисти бубреге и спречава стварање камена. Помаже и код детоксикације после алкохола.

18. Јача косу

Сок од цвекле даје сјај и јача структуру длаке. Можеш га користити и као природну маску против перути.

19. Дјелује као антидепресив

Бетаин из цвекле стимулише лучење серотонина – хормона среће. Редовно конзумирање може помоћи код стреса и лошег расположења.

20. Подиже енергију

Једна чаша сока од цвекле даје прави налет енергије. Одличан је пре тренинга јер повећава издржљивост и снагу.

Закључак: Цвекла је прави савезник здравља – чисти организам, јача тело и враћа енергију. Уврсти је у јеловник у што више облика – као сок, салату, супу или прилог – и твоје тело ће ти бити захвално.

 

цвекла здраво здраво одрастање здраво срце
Извор:
stil.kurir/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај