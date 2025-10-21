ЈЕДИТЕ ЦВЕКЛУ СВАКИ ДАН! Постоји чак 20 разлога зашто је она ЧУДО ПРИРОДЕ! Чисти јетру, јача крв и даје енергију сваког дана
Прва ствар коју би требало да знаш о овом моћном поврћу јесте да се његово име изговара с акцентом на првом слогу — "цвекла", и никако другачије. То је једини исправан изговор!
А сад, када смо то разјаснили, време је да сазнаш све о овом чуду из земље које чисти организам, подиже енергију и чува здравље. Након што прочиташ све бенефите, вероватно ћеш желети да је једеш сваког дана — и не само у виду винаигрета, боршча или харинге под крзном, већ и у многим другим укусним јелима.
1. Цвекла је богата витаминима
Цвекла је права ризница хранљивих материја. Садржи бетаин, фолате, витамине Б групе, бета-каротен, витамин Ц, као и бројне минерале: гвожђе, калијум, магнезијум, фосфор, натријум, цинк, бор, па чак и јод.
Посебно је корисна особама са дигестивним проблемима, трудницама и деци. Ако твоји најмлађи не воле цвеклу, пробај да је "замаскираш" у палачинкама од цвекле, штрудли са сиром или малим куглицама од цвекле и белог лука.
2. Мало калорија, пуно користи
Иако садржи природне шећере, цвекла је дијетално поврће — има свега 40 калорија на 100 г свеже и око 49 калорија када се скува.
Помаже у елиминацији токсина, смањује отоке и избацује вишак течности из тела. Сок од цвекле можеш мешати с јабуком, шаргарепом или ђумбиром за освежавајући напитак.
3. Не губи вредност током кувања
Цвекла се дуго кува, али и после два сата задржава већину витамина и минерала. Само немој користити воду у којој се кувала — у њој се накупљају нитрати. Ако желиш да скратиш време кувања, убаци цвеклу у већ кључалу воду и додај мало уља — то подиже тачку кључања.
4. Помаже код анемије
Због високог садржаја гвожђа и фолне киселине, цвекла подстиче стварање крви. Пробај салату од цвекле, шаргарепе и кукуруза — право освежење које јача организам. Само избегавај да је комбинујеш с млечним производима, јер калцијум смањује апсорпцију гвожђа.
5. Тајна лепе коже
Цвекла је "поврће лепоте". Захваљујући антиоксидансима, чисти тело, смањује упале и успорава старење коже. Ако редовно једеш салату од цвекле и јабуке, твоја кожа ће брзо заблистати.
6. Побољшава варење
Висок садржај влакана и бетаина чини цвеклу одличном за пробаву и регулацију цревне флоре. Савршена је за оне који имају затвор или желе детоксикацију.
7. Штити од прехладе
Сок од цвекле јача имунитет и помаже организму да се избори с вирусима. Најбоље га је мешати с другим соковима — рецимо са шаргарепом или јабуком.
8. И листови су јестиви
Листови цвекле богати су витаминима и минералима попут калијума, магнезијума и витамина Ц. Од њих се могу правити укусне салате, чорбе и надеви за пите.
9. Штити кости и спречава остеопорозу
Силикат из цвекле помаже апсорпцију калцијума, док магнезијум и фолати јачају кости и мишиће.
10. Помаже особама с дијабетесом
Цвекла садржи природне шећере који се полако разлажу, па не подижу нагло ниво глукозе у крви. Идеална је за дијабетичаре.
11. Чува срце и спречава мождани удар
Влакна, флавоноиди и бетацијанин у цвекли чисте крвне судове и спречавају накупљање масноћа у артеријама.
12. Снижава крвни притисак
Захваљујући нитратима и магнезијуму, цвекла опушта крвне судове и помаже да се притисак природно регулише.
13. Смањује ризик од рака
Бетацијанин успорава мутацију ћелија и помаже у превенцији малигних болести. Редовно пиј сок од цвекле — тело ће ти бити захвално.
14. Јача мозак и памћење
Цвекла побољшава доток кисеоника у мозак, смањује главобоље и ризик од деменције. Идеална је за све који раде ментално напорне послове.
15. Олакшава дисање
Витамин Ц и бета-каротен помажу код астме, јачају плућа и повећавају отпорност на инфекције дисајних путева.
16. Штити вид
Захваљујући бета-каротену, цвекла спречава макуларну дегенерацију и појаву катаракте — као и шаргарепа и боровница.
17. Чисти јетру и бубреге
Бетаин из сока од цвекле подстиче функцију јетре, чисти бубреге и спречава стварање камена. Помаже и код детоксикације после алкохола.
18. Јача косу
Сок од цвекле даје сјај и јача структуру длаке. Можеш га користити и као природну маску против перути.
19. Дјелује као антидепресив
Бетаин из цвекле стимулише лучење серотонина – хормона среће. Редовно конзумирање може помоћи код стреса и лошег расположења.
20. Подиже енергију
Једна чаша сока од цвекле даје прави налет енергије. Одличан је пре тренинга јер повећава издржљивост и снагу.
Закључак: Цвекла је прави савезник здравља – чисти организам, јача тело и враћа енергију. Уврсти је у јеловник у што више облика – као сок, салату, супу или прилог – и твоје тело ће ти бити захвално.