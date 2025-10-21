За јесење дане ЛЕКОВИТА СУПА КОЈА ЈАЧА ИМУНИТЕТ И ПОДИЖЕ ЕНЕРГИЈУ

overcast clouds
супа
Фото: Ilustracija pixabay

Стигло је тмурно и хладније време, а с њим и сезона прехлада и вируса. Ако се осећате лоше, нутриционисткиња и ауторка куварица Емили Инглиш има решење – свој рецепт за пилећу супу која ће вас угрејати и окрепити.

С падом температура више времена проводимо у затвореним и слабије проветреним просторима, што погодује ширењу вируса. Чак и блага прехлада може нас учинити тромима и уморнима, а права храна може помоћи у борби против упала и ублажити непријатне симптоме попут грлобоље.

Емили Инглиш зато је поделила рецепт за пилећу супу, идеалан за ово доба године.
„Када сте исцрпљени, када се вратите с путовања или када се приближава сезона прехлада, ово је јело које треба да направите. Препуно је витамина А и Ц, као и антиоксиданаса из обиља поврћа и зачина, а притом је лако пробављиво“, написала је.

Ево и како да направите ову лековиту супу.

Потребни састојци:

маслиново уље

шаргарепа

мускантна тиква

целер

лук

шампињони

паста од ђумбира

бели лук

пилећа коцка

рузмарин

пиринач

лимун

јаја

пилетина

Припрема:

Загрејте кашику маслиновог уља у великом лонцу на средње јакој ватри. Додајте сецкани лук те шаргарепу, тикву и целер исечене на коцкице, са прстохватом соли. Пропржите пет минута. Потом додајте гљиве и кувајте док не омекшају.

Умешајте ђумбир, сецкани бели лук, рузмарин и пиринач те кувајте две минуте док не замирише. Пилећу коцку отопите у 2,5 литра кључале воде и додајте у лонац. Пустите да проври и кувајте поклопљено 20 минута.

Затим умешајте натргану пилетину и корицу лимуна и пустите да крчка пет минута, док пиринач не буде куван. Уклоните рузмарин и смањите ватру.

У засебној посуди умутите јаја са соком од лимуна. Полако умешајте једну до две кутлаче вреле супе у јаја да бисте их темперирали и спречили згрушавање. Постепено вратите смешу с јајима у лонац, непрестано мешајући док супа не постане свиленкаста. Угасите ватру, зачините сољу и бибером и послужите.

Индекс.хр

чорба поврће пилетина
Магазин Гастро
