И СРЕЋА НА УСТА УЛАЗИ Ако конзумирате ОВИХ 7 НАМИРНИЦА, расположење вам се моментално поправља! Не, нису слаткиши, али јој се СРЦЕ ВЕСЕЛИ

21.10.2025. 23:00 23:05
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
храна
Фото: pexels.com

Сви знамо да се слаткиши чине као брзи пут до среће, али да ли сте знали да постоји храна која може исто тако утицати на ваше расположење, а при томе је и здрава?

Ево седам таквих  намирница које ће вам моментално поправити дан:

1. Лосос – Осим што штити ваше срце, пун је омега-3 масних киселина које доказано помажу у борби против депресије. Зато немојте заборавити уврстити лососа у своју исхрану барем једном до два пута недељно.

2. Зелено поврће – Спанаћ и авокадо су богати фолном киселином, која игра важну улогу у производњи хормона среће – серотонина. Па, нека зелено поврће буде редован део вашег оброка!

3. Банане – Већ дуго познате као храна која побољшава расположење, банане садрже серотонин који брзо делује на ваше емотивно стање. Такође су изузетно здраве и пуне енергије.

4. Боровнице – Ове мале бобице су препуне антиоксиданаса који штите организам од упала, а истраживања су показала да могу побољшати расположење.

5. Јогурт и кефир – Пробиотици у јогурту и кефиру имају позитиван ефекат на цревну флору, а студије су показале да могу ублажити депресивна стања.

6. Киноа – Интегрални производи попут киноје су богати влакнима и витаминима Б који подстичу производњу серотонина.

7. Тамна чоколада – Да, чоколада може бити и здрава! Тамна чоколада садржи фенилетиламин који помаже у стварању хормона среће, серотонин, и такође је богата флавоноидима који побољшавају расположење.

Зато, уместо да се ослањате само на слаткише, обрадујте своје тело и душу овим здравим и намирницама, пише Крстарица.
 

