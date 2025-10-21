И СРЕЋА НА УСТА УЛАЗИ Ако конзумирате ОВИХ 7 НАМИРНИЦА, расположење вам се моментално поправља! Не, нису слаткиши, али јој се СРЦЕ ВЕСЕЛИ
Сви знамо да се слаткиши чине као брзи пут до среће, али да ли сте знали да постоји храна која може исто тако утицати на ваше расположење, а при томе је и здрава?
Ево седам таквих намирница које ће вам моментално поправити дан:
1. Лосос – Осим што штити ваше срце, пун је омега-3 масних киселина које доказано помажу у борби против депресије. Зато немојте заборавити уврстити лососа у своју исхрану барем једном до два пута недељно.
2. Зелено поврће – Спанаћ и авокадо су богати фолном киселином, која игра важну улогу у производњи хормона среће – серотонина. Па, нека зелено поврће буде редован део вашег оброка!
3. Банане – Већ дуго познате као храна која побољшава расположење, банане садрже серотонин који брзо делује на ваше емотивно стање. Такође су изузетно здраве и пуне енергије.
4. Боровнице – Ове мале бобице су препуне антиоксиданаса који штите организам од упала, а истраживања су показала да могу побољшати расположење.
5. Јогурт и кефир – Пробиотици у јогурту и кефиру имају позитиван ефекат на цревну флору, а студије су показале да могу ублажити депресивна стања.
6. Киноа – Интегрални производи попут киноје су богати влакнима и витаминима Б који подстичу производњу серотонина.
7. Тамна чоколада – Да, чоколада може бити и здрава! Тамна чоколада садржи фенилетиламин који помаже у стварању хормона среће, серотонин, и такође је богата флавоноидима који побољшавају расположење.
Зато, уместо да се ослањате само на слаткише, обрадујте своје тело и душу овим здравим и намирницама, пише Крстарица.