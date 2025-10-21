overcast clouds
11°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Астрологија у чаши ШТА БИ БИО ВАШ ЗНАК ДА ЈЕ ПИЋЕ Од вискија до топле чоколаде

21.10.2025. 21:31 21:41
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк.рс
Коментари (0)
пиће
Фото: Ilustracija pixabay

Астрологија нам често открива много више од карактера и љубавних склоности — може да покаже и каква је “енергија” сваког знака.

А ако бисмо сваки хороскопски знак упоредили с пићем, резултати би били и забавни и запањујуће тачни. Неки знакови су као espresso – јаки и директни, док су други као коктел на плажи – лепршави и слатки.
 

Ован – Виски с ледом Ватрен, импулсиван и неустрашив. Ован воли чисте, јаке укусе који не траже објашњење. Као виски, има карактер, зна шта жели и не боји се да то покаже.

Бик – Црно вино
Бик је хедониста који ужива у свим чулима. Као чаша квалитетног вина, воли спор темпо, дубину и луксузне детаље. Пиће му мора пружити уживање, а не само ефекат.

Близанци – Мохито
Разиграни, друштвени и увек спремни за нову авантуру. Мохито је њихов симбол – освежавајући, лаган, пун живота и боја. Идеално пиће за дуге разговоре и спонтана дружења.

Рак – Топла чоколада
Емотиван и заштитнички настројен знак који цени удобност и сигурност. Топла чоколада савршено осликава Ракову топлину, нежност и жељу да се сви око њега осећају пријатно.

Лав – Шампањац
Лав воли гламур, светла рефлектора и луксуз. Његово пиће мора да се сија — баш као и он. Шампањац симболизује славље, понос и неодољиву енергију Лавове харизме.

Девица – Зелени чај
Смирена, аналитична и свесна детаља. Девица бира оно што је чисто и здраво. Зелени чај је једноставан, али има дубину – баш као и Девица која зна да пронађе равнотежу између практичности и духовног мира.

Вага – Росé вино
Вага је естета. Све код ње мора бити складно и лепо, па чак и пиће. Росé вино савршено изражава њену елеганцију и романтичност – баланс између слатког и сувог, између разума и срца.

Шкорпија – Црна кафа
Дубока, мистериозна и неустрашива. Шкорпија је као јака црна кафа – не за свакога, али онај ко је воли, обожава је. У њеној ароми крије се интензитет и страст.

Стрелац – Маргарита
Путник и оптимиста Зодијака. Маргарита је његова суштина – опуштена, весела и помало непредвидива. Идеална за тренутке кад се живи без плана и граница.

Јарац – Коњак
Јарац је знак амбиције, дисциплине и традиције. Његово пиће је коњак – старо, одмерено и са карактером. Не пије се брзо, већ се у њему ужива с поштовањем.

Водолија – Џин тоник
Оригинална, необична и увек своја, Водолија бира пиће које има једноставну форму, али бескрајне комбинације. Џин тоник је као она – освежавајућ, модеран и са дозом ексцентричности.

Рибе – Пиñа колада
Сањар међу знаковима бира пиће које мирише на бег од стварности. Пина колада је мешавина маштовитости и нежности, као створена за Рибе које у свему траже мало чаролије.

Пинк.рс

Астро хороскоп хороскопски знак хороскопски знаци пиће
Извор:
Пинк.рс
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај