РЕВОЛУЦИОНАРНА ТЕРАПИЈА У БОРБИ ПРОТИВ ХИВ-а Нова инјекција ускоро доступна пацијентима
Инјекција за превенцију ХИВ-а биће први пут понуђена пацијентима у националној здравственој служби у Енглеској и Велсу.
Инјекција дугог дејства, која се даје свака два месеца, представља алтернативу узимању пилуле сваког дана ради заштите од вируса.
Стручњаци се надају да ће инјекције каботегравира (ЦАБ-ЛА) помоћи у остваривању амбиције да се окончају нови случајеви ХИВ-а у Великој Британији до 2030. године.
Терапију превенције ХИВ-а, познату као ПрЕП (преекспозициона профилакса), узимају ХИВ-негативне особе како би смањиле ризик од ХИВ инфекције.
Пилуле су доступне годинама и даље су изузетно ефикасне у заустављању ХИВ инфекција, али их не могу примати сви оболели.
Дуготрајна вакцина, која се примењује свака два месеца, понудиће алтернативу дневним пилулама које се користе за заштиту од вируса.
У нацрту смерница објављених у петак, Национални институт за здравље и науке препоручио је каботегравир (ЦАБ-ЛА) за одрасле и младе особе са ризиком од ХИВ-а које нису у могућности да узимају орални Преп.
Инјекција је већ доступна преко Националне здравствене службе (НХС) у Шкотској.
Министар здравља, Вес Стритинг , рекао је да је одобрење инјекције "промена правила игре".
"За рањиве људе који нису у могућности да користе друге методе превенције ХИВ-а, ово представља наду", рекао је он.
"Остварујемо прави напредак у вези са ХИВ-ом, коришћење Препа је ове године порасло за 8%, а наша амбиција иде још даље. Енглеска ће бити прва земља која ће окончати пренос ХИВ-а до 2030. године, а овај револуционарни третман је још једно моћно средство у нашем арсеналу за постизање тог кључног циља", додао је.