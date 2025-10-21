overcast clouds
РЕВОЛУЦИОНАРНА ТЕРАПИЈА У БОРБИ ПРОТИВ ХИВ-а Нова инјекција ускоро доступна пацијентима

21.10.2025. 21:49 21:59
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
хив
Фото: freepik ilustarcija

Ин‌јекција за превенцију ХИВ-а биће први пут понуђена пацијентима у националној здравственој служби у Енглеској и Велсу.

Ин‌јекција дугог дејства, која се даје свака два месеца, представља алтернативу узимању пилуле сваког дана ради заштите од вируса.

Стручњаци се надају да ће ин‌јекције каботегравира (ЦАБ-ЛА) помоћи у остваривању амбиције да се окончају нови случајеви ХИВ-а у Великој Британији до 2030. године.

Терапију превенције ХИВ-а, познату као ПрЕП (преекспозициона профилакса), узимају ХИВ-негативне особе како би смањиле ризик од ХИВ инфекције.

Пилуле су доступне годинама и даље су изузетно ефикасне у заустављању ХИВ инфекција, али их не могу примати сви оболели.

Дуготрајна вакцина, која се примењује свака два месеца, понудиће алтернативу дневним пилулама које се користе за заштиту од вируса.

У нацрту смерница објављених у петак, Национални институт за здравље и науке препоручио је каботегравир (ЦАБ-ЛА) за одрасле и младе особе са ризиком од ХИВ-а које нису у могућности да узимају орални Преп.

Ин‌јекција је већ доступна преко Националне здравствене службе (НХС) у Шкотској.

Министар здравља, Вес Стритинг , рекао је да је одобрење ин‌јекције "промена правила игре".

"За рањиве људе који нису у могућности да користе друге методе превенције ХИВ-а, ово представља наду", рекао је он.

"Остварујемо прави напредак у вези са ХИВ-ом, коришћење Препа је ове године порасло за 8%, а наша амбиција иде још даље. Енглеска ће бити прва земља која ће окончати пренос ХИВ-а до 2030. године, а овај револуционарни третман је још једно моћно средство у нашем арсеналу за постизање тог кључног циља", додао је.

Б92

