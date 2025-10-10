НЕВИЂЕН СЛУЧАЈ! ХИВ позитиван пацијент насрнуо на болничаре ПОШПРИЦАО ИХ СВОЈОМ КРВЉУ У ОЧИ!
Мушкарац из Северне Каролине оптужен је да је користио своју ХИВ позитивну крв као оружје против болничких радника тако што је „извадио инфузију из руке” и потом „шприцао” крв у очи двоје људи који су га лечили због „дијабетичких разлога”, саопштила је полиција.
Намеравао је да својом ХИВ позитивном крвљу погоди жртве у очи, наводи се у налогу за хапшење Камерона Гилкриста (25), који се суочава са кривичним пријавама због напада на особље хитне службе. Полиција каже да су мушкарац и жена, запослени у болници УНЦ Рекс у Рејлију, нападнути док су лечили Гилкриста у марту.
„Дана наведеног у пријави... Гилкрист је незаконито, намерно и кривично напао раднике... шприцајући ХИВ позитивну крв у очи”, тврди полиција о оба нападнута радника, према налогу.
Напад је изазвао „иритацију и изложеност ХИВ-у”, мада није познато да ли су запослени заражени вирусом. Полиција није одговорила на захтеве за коментар које је упутио Law&Crime у среду.
Према наводима полиције, Гилкрист је био усред дијабетичког третмана када је напао двоје радника „извлачењем инфузије из руке, којом је усмерио своју ХИВ позитивну крв ка очима жртава, при чему је крв ушла у њихове очи”.
Гилкрист, који је ухапшен у септембру, није одмах приведен јер је тада био на медицинском и психијатријском лечењу, преноси локална филијала NBC-a WRAL. Званичници болнице УНЦ Рекс рекли су за тај медиј да је насиље над медицинским особљем у порасту, али да не могу да коментаришу инцидент са Гилкристом због истраге и активног случаја.
Болница је саопштила да је заштита здравља и безбедности запослених њен приоритет и да блиско сарађује с обезбеђењем и полицијом како би сви били безбедни након напада.
Гилкрист се налази у притвору уз кауцију од 25.000 долара и треба да се појави на суду 8. децембра.