overcast clouds
17°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРЖАВЉАНИН СРБИЈЕ ПРОНАЂЕН МРТАВ У НЕМАЧКОЈ Три дана трагали за њим НАКОН ШТО ЈЕ ОДВЕЗАО ЖЕНУ НА ПОСАО НЕСТАО ЈЕ

10.10.2025. 18:38 18:45
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
Коментари (0)
човек
Фото: Ilustracija pixabay

Бахрудин Шахман (60), држављанин Србије пореклом из Новог Пазара, нестао је 5. октобра 2025. у граду Виернхеим (Немачка). Нажалост, након неколико дана потраге, пронађено је његово тело.

Подсетимо, Бахрудин је тог јутра, као и обично, аутомобилом одвезао супругу на посао, али се није појавио у договорено време да је покупи назад.
 

Породица је његов нестанак пријавила локалној полицији.

Већ следећег дана, 6. октобра, немачка полиција је пронашла Шахманово возило напуштено на планинарском паркингу изнад Хеиделберга. Откриће аута на овом излетишту указивало је да је потенцијано кренуоу шетњу оближњом шумом, с обзиром на то да је био страствени планинар. Због те претпоставке и чињенице да је Шахман био завистан од редовне терапије лековима, што је изазвало додатну забринутост – полиција није искључивала могућност незгоде на терену.

Немачке службе одмах су покренуле опсежну потрагу на подручју Хеиделберга. У недељу навече 5. октобра изнад брда Хеилигенберг кружио је полицијски хеликоптер, док су на тлу ангажовани и тимови са псима трагачима. Упркос интензивним мерама претраге терена током наредних дана, укључујући претраживање густог шумског подручја око налазишта аутомобила, све до четвртка није било никаквих конкретних трагова о несталом.

Потрага је добила трагичан епилог 9. октобра 2025, када су полицијски спасиоци пронашли Бахрудина Шахмана, нажалост, без знакова живота. Тиме је вишедневна потрага окончана – службено је обустављена истог дана по проналаску тела.
Полиција је саопштила да за сада нема индикација да је Шахманова смрт резултат кривичног дела или насиља, односно нису уочени трагови туђе кривице. Према прелиминарним информацијама, ништа не указује на укључивање друге особе у његов нестанак и смрт. Званични узрок смрти у овом тренутку није објављен, али околности сугеришу да је могуће реч о несрећном случају.

(Санџак Данас)

пронађен мртав немачка
Извор:
Блиц.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Трећи мистериозни случај у само недељу дана БИВШИ ВИСОКИ ФУНКЦИНЕР ПРОНАЂЕН МРТАВ У МОСКВИ Тело Александра Федотова нађено испод прозора хотела у Шереметјеву

Трећи мистериозни случај у само недељу дана БИВШИ ВИСОКИ ФУНКЦИНЕР ПРОНАЂЕН МРТАВ У МОСКВИ Тело Александра Федотова нађено испод прозора хотела у Шереметјеву

25.09.2025. 21:14 21:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Пресудио себи у купатилу? БИВШИ РУСКИ ЗВАНИЧНИК ПРОНАЂЕН МРТАВ у конзулату Јерменије код Санкт Петербурга

Пресудио себи у купатилу? БИВШИ РУСКИ ЗВАНИЧНИК ПРОНАЂЕН МРТАВ у конзулату Јерменије код Санкт Петербурга

24.09.2025. 19:47 19:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај