ДРЖАВЉАНИН СРБИЈЕ ПРОНАЂЕН МРТАВ У НЕМАЧКОЈ Три дана трагали за њим НАКОН ШТО ЈЕ ОДВЕЗАО ЖЕНУ НА ПОСАО НЕСТАО ЈЕ
Бахрудин Шахман (60), држављанин Србије пореклом из Новог Пазара, нестао је 5. октобра 2025. у граду Виернхеим (Немачка). Нажалост, након неколико дана потраге, пронађено је његово тело.
Подсетимо, Бахрудин је тог јутра, као и обично, аутомобилом одвезао супругу на посао, али се није појавио у договорено време да је покупи назад.
Породица је његов нестанак пријавила локалној полицији.
Већ следећег дана, 6. октобра, немачка полиција је пронашла Шахманово возило напуштено на планинарском паркингу изнад Хеиделберга. Откриће аута на овом излетишту указивало је да је потенцијано кренуоу шетњу оближњом шумом, с обзиром на то да је био страствени планинар. Због те претпоставке и чињенице да је Шахман био завистан од редовне терапије лековима, што је изазвало додатну забринутост – полиција није искључивала могућност незгоде на терену.
Немачке службе одмах су покренуле опсежну потрагу на подручју Хеиделберга. У недељу навече 5. октобра изнад брда Хеилигенберг кружио је полицијски хеликоптер, док су на тлу ангажовани и тимови са псима трагачима. Упркос интензивним мерама претраге терена током наредних дана, укључујући претраживање густог шумског подручја око налазишта аутомобила, све до четвртка није било никаквих конкретних трагова о несталом.
Потрага је добила трагичан епилог 9. октобра 2025, када су полицијски спасиоци пронашли Бахрудина Шахмана, нажалост, без знакова живота. Тиме је вишедневна потрага окончана – службено је обустављена истог дана по проналаску тела.
Полиција је саопштила да за сада нема индикација да је Шахманова смрт резултат кривичног дела или насиља, односно нису уочени трагови туђе кривице. Према прелиминарним информацијама, ништа не указује на укључивање друге особе у његов нестанак и смрт. Званични узрок смрти у овом тренутку није објављен, али околности сугеришу да је могуће реч о несрећном случају.
(Санџак Данас)