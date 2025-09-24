Пресудио себи у купатилу? БИВШИ РУСКИ ЗВАНИЧНИК ПРОНАЂЕН МРТАВ у конзулату Јерменије код Санкт Петербурга
Бивши руски званичник Борис Авакјан пронађен је мртав у конзулату Јерменије на острву Васиљевски код Санкт Петербурга.
Он је у уторак побегао са суда у Санкт Петербургу, известили су руски медији, пише Медуза.
Према писању локалног медија Фонтанка, Авакјан је некада водио највећу царинску брокерску компанију у Великој луци Санкт Петербург.
Своју каријеру у државној служби започео је 2010. године као заменик шефа канцеларије Росимушества (Руске савезне агенције за управљање имовином) у Лењинградској области, да би 2014. био именован за заменика начелника Одељења за надзор земљишта Државне службе за регистрацију.
Оптужбе за проневеру и први бег
Авакјан се 2016. године нашао међу 20 осумњичених у великом кривичном поступку због неплаћених царинских рачуна у износу већем од 4,2 милијарде рубаља (преко 50 милиона долара).
Лист Комерсант известио је да је тада успео да побегне из кућног притвора, прво у Европу, а потом у Јерменију.
Тамо је учествовао у јерменској револуцији 2018. године и касније радио у влади Републике Нагорно-Карабах. Поновно је ухапшен 2021. у једном ресторану у Санкт Петербургу.
Медијски извештаји наводе да је и у Јерменији за њим била расписана потерница због илегалног преласка границе и прања новца.
Уговор с војском и ново хапшење
У августу ове године, руски истражитељи обуставили су поступак против Авакјана након што је потписао уговор с Министарством одбране о учествовању у рату. Међутим, већ у септембру је поновно ухапшен јер је утврђено да је раскинуо војни уговор.
У уторак, 23. септембра, суд у Санкт Петербургу разматрао је предлог за поновно отварање случаја против њега.
Док су судије већале, Авакјан је успео да побегне из зграде. Према Фонтанки и другим локалним медијима, изашао је напоље на паузу за цигарету и више се није вратио, већ је потражио склониште у јерменском конзулату.
Фонтанка наводи да је Авакјан унутар конзулата починио самоубиство. Телеграм канал База додаје да се закључао у купатило, где је себи одузео живот, преноси Курир.