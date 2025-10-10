ЈОШ ЈЕДНО КОЛО БЕЗ "СЕДМИЦЕ" АЛИ... Чак 7 играча погодило "шестицу" ОВО СУ ИЗВУЧЕНИ ЛОТО БРОЈЕВИ
10.10.2025. 20:16 20:23
У 80. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 1.100.000 евра није извучена.
Извучени су бројеви 10, 6, 21, 19, 13, 16 i 23
Шестицу су погодило 7 играча и они су богатији за 495.180 динара.
Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 820.000 евра, а извучени су бројеви 27, 11, 3, 23, 36, 10 i 29
Такође ни у Џокер игри која се играла за 380.000 евра није било срећних добитника.
Извучени су бројеви: 7, 6, 4, 4, 0 i 1.
Наредно коло је 14 октобра.