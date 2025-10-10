overcast clouds
ЈОШ ЈЕДНО КОЛО БЕЗ "СЕДМИЦЕ" АЛИ... Чак 7 играча погодило "шестицу" ОВО СУ ИЗВУЧЕНИ ЛОТО БРОЈЕВИ

10.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

У 80. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 1.100.000 евра није извучена.

Извучени су бројеви 10, 6, 21, 19, 13, 16 i 23

Шестицу су погодило 7 играча и они су богатији за 495.180 динара.

Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 820.000 евра, а извучени су бројеви 27, 11, 3, 23, 36, 10 i 29

Такође ни у Џокер игри  која се играла за 380.000 евра  није било срећних добитника.

Извучени су бројеви:  7, 6, 4, 4, 0 i 1.

Наредно коло је 14 октобра.

