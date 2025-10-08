Каква срећница!
КАД НЕКОГА ХОЋЕ ЛУТРИЈА! Жена два пута у истој години ОСВОЈИЛА ДОБИТАК, открила шта ће прво купити
Када мислиш да те срећа заобилази, она те понекад изненади два пута, као што је било Гулнари Г. у Москви.
Московљанка Гулнара Г. је два пута у истој години освојила награду на лутрији - једном скоро 300.000 евра, а други пут око 1.000, пренели су локални медији.
Жена је купила онлајн тикете за лутрију "Спортлото 6 од 45" пре спавања и током јутра сазнала да је освојила 27,5 милиона рубаља (око 298.461 евра).
Брине о кући и својој деци
Овај добитак је освојила након што је раније ове године већ била добитник награде друге лутрије (око 100.000 рубаља или 1.085 евра), рекао је представник Столотоа, највећег руског организатора игара на срећу.
Гулнара је продајни консултант у локалној индустрији лепоте, а слободно време проводи обављајући кућне послове и проводећи време са својом децом.
Она планира да искористи добитак да купи кућу за ћерку и себи нови аутомобил, јављају руски медији.