(ВИДЕО) НЕ ТРЕБА ВАМ НИ УЉЕ НИ МАСТ ЗА ПРЖЕЊЕ ЈАЈА Овај трик учиниће да се храна не залепи за тигањ
На друштвеним мрежама је вирални трик пржења јаја у тигању који се подмазује једним поврћем.
Заборавите уље и путер! Нови вирални хит са ТикТока показује како да испржите јаје без иједне капи масноће, користећи једно поврће! Све је почело када је једна девојка поделила трик који јој је, како тврди, открила бака.
У видеу који је прикупио преко 20 милиона прегледа, она показује како одсече врх краставца и њиме премаже тигањ, након чега јаје једноставно склизне са тигања као да је печено на уљу!
Како то функционише?
Трик је у природним уљима и води које садржи свеж краставац. Када се њиме премаже неприањајући (тефлонски) тигањ, он ствара ефекат подмазивања. Јаје се не лепи, а ви не уносите додатне калорије из уља!
@jana.dvll that was so smooooth WHAAT? #cucumber #eggs #lifehack #breakfasthack #cookinghack ♬ Love - The Something Specials & Taylor Olin
Али постоји цака...
Корисници су брзо тестирали овај метод и утврдили да ради само на тефлонским и керамичким тигањима. На класичним инокс тигањима, краставац не помаже. Ипак, трик је постао виралан и многи га хвале као здравију алтернативу пржењу у уљу.