(ФОТО) Трагедија: ПОГИНУЛА РОК ПЕВАЧИЦА Након судара са полицијским аутом остала на месту мртва

08.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
К1 Инфо
судар
Фото: pexels/Ilustracija

Рок певачица Ен Евертон, позната по раду са бендом Дарсомбра, трагично је изгубила живот у саобраћајној несрећи која се догодила у савезној држави Њујорк. Имала је само 43 године.

До несреће је дошло 3. октобра, када су певачица и њен супруг Брајан Данилоски, који је такође члан бенда, путовали комбијем аутопутем Интерстате 87. Њихово возило се сударило са полицијским аутомобилом који је био заустављен због ранијег инцидента на путу. Упркос томе што су била укључена ротациона светла, судар је имао кобне последице — Ен је проглашена мртвом на лицу места.
 

Полицајац који је обављао увиђај и Брајан Данилоски превезени су у болницу са повредама, али су преживели.
 

Вест о њеној смрти потресла је многе, а Јон Garrett, брат Брианове супруге, поделио је дирљиву поруку у знак сећања на Ann.
 

Љубав и музика које су трајале две деценије
Ен и Брајан били су не само брачни пар, већ и уметнички партнери који су скоро двадесет година делили живот и сцену. Тог кобног дана били су на путу ка првом наступу Дарсомбре на турнеји у Монтреалу.

„Било је страшно. Никада у животу нисам чуо такав јаук бола у нечијем гласу,“ рекао је Јасон Данилоски, Брајанов брат, описујући тренутак када је сазнао за трагедију.

К1 инфо

погинула певачица трагедија
Извор:
К1 Инфо
Пише:
Дневник
