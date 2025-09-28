СТРАШНА ТРАГЕДИЈА У ЦИРКУСУ У НЕМАЧКОЈ: Уметница на трапезу погинула пред публиком
БЕРЛИН: Током представе "Цирцкуса Пол Буш" у Бауцену, у немачкој савезној држави Саксонија, млада циркуска уметница пала је са трапеза и погинула пред очима више од 80 гледалаца, међу којима је било много породица са децом, јавља Билд.
Она је пала са трапеза усред представе и неколико секунди касније остала да непомично лежи на поду циркуске арене.
Полиција и спасилачке службе јуче поподне брзо су стигле на место догађаја, али жена је већ преминула.
Стручњаци кризног тима пружали су психолошку подршку трауматизованој публици, пише Билд.
Узрок несреће још није познат, а шатор је након инцидента евакуисан.
"Циркус Пол Буш" је познат по акробацијама, кловновима и дресури животиња, и редовно одржава турнеје по Немачкој.