СРПСКИ ОСНОВЦИ ШАМПИОНИ У ПОЗНАВАЊУ САОБРАЋАЈНИХ ПРОПИСА Србија поново показала да уме да буде добар домаћин
БЕОГРАД: Европско такмичење у познавању саобраћајних прописа на ком је учествовало више од 70 основаца из 17 европских земаља одржано је током викенда у Спортском центру Шумице у Београду, а прво место освојио је тим домаћина, друго је припало екипи из Литваније, док је треће место заузео тим из Чешке.
Генерални секретар Ауто-мото савеза Србије Милан Николић је на свечаној церемонији доделе медаља најбољима истакао да је Ауто-мото савез Србије (AMSS) као организатор показао посвећеност образовању најмлађих и унапређењу саобраћајне културе.
"Пре свега упућујем искрене честитке победницима. Изузетно сам поносан на нашу репрезентацију и златну медаљу. Поред награда, највредније што деца носе кући јесу нова пријатељства и знања која ће их учинити безбеднијим учесницима у саобраћају. Србија је још једном показала да уме да буде добар домаћин и партнер у овако важној мисији", изјавио је Николић.
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александра Софронијевић пожелела је учесницима да и у будућности буду одговорни учесници у саобраћају.
"Користим ову прилику да се захвалим свим менторима, тренерима и родитељима који вас уче да будете одговорни људи, а онда и такви учесници у саобраћају. Влада Србије и ресорно министарство наставиће да подржавају унапређивање саобраћајне културе”, истакла је министарка.
Овогодишње издање такмичења одржано је под окриљем Европског огранка Међународне аутомобилске федерације, док је домаћин и организатор био Ауто-мото савез Србије, а подршку у реализацији манифестације пружили су МУП Србије, Управа саобраћајне полиције и Град Београд.
Начелник Управе саобраћајне полиције Славиша Лакићевић је нагласио да се ово такмичење по други пут одржава у Србији и додао да такмичење "Шта знаш о саобраћају" траје 50 година.
"Честитам Ауто-мото савезу Србије на организацији овако великог догађаја који се по други пут одржава у нашој земљи, али и на чињеници да више од 50 година са успехом реализује такмичење 'Шта знаш о саобраћају' и на тај начин ствара генерације одговорне деце и генерације будућих одговорних возача и учесника у саобраћају", навео је Лакићевић.
Србију су представљали Христина Божић, Михаило Миладиновић, Новак Стојановић и Ања Мадић.
Српски основци и овог пута потврдили су висок ниво знања и спретности, настављајући традицију успеха на европским такмичењима коју је обележило злато 2023. и сребро 2024. године.
Током боравка у Београду учесници су имали прилику да упознају град, обиђу Калемегдан и музеје, склопе пријатељства са вршњацима из Европе и учествују у традиционалној размени поклона на гала вечери.