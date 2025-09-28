ГОРИ ПОСЛЕДЊИ СПРАТ ЗГРАДЕ Велики пожар у Београду, станари се хитно евакуишу ЧУЈУ СЕ И ЕКСПЛОЗИЈЕ
28.09.2025. 19:22 19:23
Велики пожар захватио је вечерас нешто после 18 сати стан на последњем спрату зграде у Улици Беле Бартока у Борчи.
Ватрогасци се тренутно жестоко боре да се ватра не прошири на кров и на околне зграде. Стан из кога је кренула ватра, како Телеграф незванично сазнаје, био је пун смећа, а повремено одјекују и детонације. Дим се осећа у целом насељу. Полиција је наредила хитну евакуацију свих станара.
