  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ГОРИ ПОСЛЕДЊИ СПРАТ ЗГРАДЕ Велики пожар у Београду, станари се хитно евакуишу ЧУЈУ СЕ И ЕКСПЛОЗИЈЕ

28.09.2025. 19:22 19:23
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Dnevnik.rs

Велики пожар захватио је вечерас нешто после 18 сати стан на последњем спрату зграде у Улици Беле Бартока у Борчи.

Ватрогасци се тренутно жестоко боре да се ватра не прошири на кров и на околне зграде. Стан из кога је кренула ватра, како Телеграф незванично сазнаје, био је пун смећа, а повремено од‌јекују и детонације. Дим се осећа у целом насељу. Полиција је наредила хитну евакуацију свих станара.

Ускоро опширније... 

(Telegraf.rs)

пожар ватрогасци евакуација експлозије
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
