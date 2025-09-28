НАРОД ЈЕ ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ ДА ЖЕЛИ ЖИВОТ БЕЗ ТЕРОРА НАСИЛНЕ МАЊИНЕ Месаровић: Желимо да радимо, учимо и живимо у слободној и мирној Србији ЧУВАМО СТАБИЛНОСТ И РАЗВОЈ ЗЕМЉЕ
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић учествовала је на мирној шетњи са грађанима против блокада у Сајлову који су послали јасну поруку да желе нормалан живот без терора насилне мањине.
-У Новом Саду, на Сајлову, била сам у мирној и достојанственој шетњи са председником Српске напредне странке Милошем Вучевићем и великим бројем наших суграђана. Широм Србије, из више од 200 градова и општина, народ шаље јасну поруку – желимо нормалан живот, без насиља и терора насилне мањине! Желимо да радимо, учимо и живимо у слободној и мирној Србији - рекла је Месаровић.
Месаровић је истакла да свако заустављање државе, свака блокада директно утиче на економију, губе се инвестиције, успоравају пројекти, а грађани остају без прилике за нова радна места.
-Зато је наша одговорност да чувамо стабилност и развој, јер само тако можемо обезбедити сигурну будућност за све наше грађане. Захваљујући политици председника Александра Вучића и председника СНС Милоша Вучевића, Србија данас напредује, гради фабрике, отвара нова радна места и обезбеђује сигурну будућност младима. То је пут који грађани подржавају - поручила је Месаровић.