broken clouds
15°C
28.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАРОД ЈЕ ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ ДА ЖЕЛИ ЖИВОТ БЕЗ ТЕРОРА НАСИЛНЕ МАЊИНЕ Месаровић: Желимо да радимо, учимо и живимо у слободној и мирној Србији ЧУВАМО СТАБИЛНОСТ И РАЗВОЈ ЗЕМЉЕ

28.09.2025. 19:10 19:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
комбо
Фото: Дневник

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић учествовала је на мирној шетњи са грађанима против блокада у Сајлову који су послали јасну поруку да желе нормалан живот без терора насилне мањине.

-У Новом Саду, на Сајлову, била сам у мирној и достојанственој шетњи са председником Српске напредне странке Милошем Вучевићем и великим бројем наших суграђана. Широм Србије, из више од 200 градова и општина, народ шаље јасну поруку – желимо нормалан живот, без насиља и терора насилне мањине! Желимо да радимо, учимо и живимо у слободној и мирној Србији - рекла је Месаровић. 

Месаровић је истакла да свако заустављање државе, свака блокада директно утиче на економију, губе се инвестиције, успоравају пројекти, а грађани остају без прилике за нова радна места. 

-Зато је наша одговорност да чувамо стабилност и развој, јер само тако можемо обезбедити сигурну будућност за све наше грађане. Захваљујући политици председника Александра Вучића и председника СНС Милоша Вучевића, Србија данас напредује, гради фабрике, отвара нова радна места и обезбеђује сигурну будућност младима. То је пут који грађани подржавају - поручила је Месаровић.

 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај