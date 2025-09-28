ОГЛАСИО СЕ РТС “Пажљиво пратимо збивања у вези са дечијом емисијом Важне ствари“ У УТОРАК СЕДНИЦА УО ЈАВНОГ СЕРВИСА
Председник Управног одбора РТС Бранислав Кланшчек саопштио је вечерас да веома пажљиво прати збивања у РТС-у и на медијској сцени као и у друштву у целини, која су кулминирала после емитовања дечије емисије ''Важне ствари'', у којој је, како је навео, дошло до евентуалне злоупотребе детета у политичке сврхе.
Упознати смо са данасњим збивањима и захтевима који су се тамо чули, навео је.
''За уторак сам већ заказао седницу УО на којој ћемо свестрано размотрити положај РТС у садашњим условима. С једне стране УО не сме да се меша у уређивачку политику, али је с друге стране дужан да врши надзор над законитошћу пословања. УО ће заузети став у складу са овлашћењима, прописаним Законом о јавним медијским сервисима'', изјавио је Кланшчек у саопштењу.
У дечјој емисији "Важне ствари" на РТС водитељ је малог дечака питао о протестима и блокадама, а тај снимак касније је објављен на друштвеним мрежама и у појединим медијима.