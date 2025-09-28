ОГЛАСИО СЕ МУП: На 167 локација у организацији Центра за друштвену стабилност 157.000 грађана
БЕОГРАД: Помоћник директора полиције Владан Радосављевић изјавио је да је данас, у организацији Центра за друштвену стабилност, одржано 167 пријављених јавних окупљања под називом "Грађани против блокада", којима је, према извештају руководилаца полиције са терена, присуствовало око 157.000 грађана.
"Истовремено су одржана и друга јавна окупљања која нису пријављена на 22 локације на којима је присуствовало око 4.000 грађана", навео је Радосављевић.
Додао је да је поводом одржаних скупова, у циљу припреме да све прође у најбољем реду, полиција предузела низ превентивних мера и да није било нарушавања јавног реда и мира у већем обиму.
Радосављевић је рекао да на свим јавним окупљањима није било нарушавања јавног реда и мира у већем обиму, али да је дошло до појединацних инцидената на неколико локација, где је доведено укупно пет лица, а у Богатићу су повређена два полицијска службеника.
"Благовременом поставком кордона полиције спречили смо конфликтне ситуације и полиција ће предузети све мере у циљу одржавања јавног реда и мира", истакао је Радосављевић.
Замолио је све грађане да се уздрже од нарушавања јавног реда и мира и било које врсте насиља.