ПУЦАЧА УСТРЕЛИЛИ ПОЛИЦАЈЦИ У пуцњави у Мичигену погинула једна особа, деветоро повређено НАЈМАЊЕ ДВОЈЕ У КРИТИЧНОМ СТАЊУ
Једна особа је погинула, а деветоро других је повређено након масовне пуцњаве и пожара у мормонској цркви у Мичигену, саопштила је полиција.
Начелник општине Гранд Блан, Вилијам Рење саопштио је на конференцији за новинаре да су осумњиченог убили полицајци, а да је двоје повређених у критичном стању.
Додао је да је осумњичени 40-годишњи мушкарац из Бертона, који је својим возилом улетео у цркву и почео да пуца на стотине људи који су присуствовали недељној служби.
"Осумњичени је користио јуришну пушку и намерно подметнуо пожар", рекао је Рење и додао да полиција верује да ће пронаћи још жртава у пожару, преноси Фокс њуз.
Инцидент се догодио око 11 часова по локалном времену у "Цркви Исуса Христа светаца последњих дана" у Гранд Блану, око 80 километара северно од Детроита.
Полицијска управа општине Гранд Блан позвала је јавност да избегава то подручје.
Шериф округа Џенеси, Кристофер Свансон, рекао је да је "цела црква у пламену" и потврдио да су људи који су били у цркви евакуисани.
Око 20 минута касније, полицијска управа је саопштила да је пожар локализован.
Амерички председник Доналд Трамп је на платформи Truth Social навео да је "осумњичени мртав, али да још увек има много тога да се открије".
Он је навео да је ФБИ одмах изашао на лице места, покренуо федералну истрагу и пружиће пуну подршку државним и локалним званичницима.
"Чини се да је ово још један циљани напад на хришћане у Сједињеним Америчким Државама", истакао је Трамп и упозорио да "ова епидемија насиља у САД" мора да се хитно оконча.
Након пуцњаве и пожара, полицијска управа Њујорка је саопштила да ће распоредити полицајце у верске институције широм града "из предострожности".