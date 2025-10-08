Туристи су одушевљени!
Рај за мале паре! КУЋЕ У ОВОМ ГРАДУ ПРОДАЈУ СЕ ЗА САМО 1 ЕВРО! Све врви од живота, СВИ КОЈИ СУ ДОШЛИ остали су заувек
Како кућа може коштати мање од шољице кафе? Колико је то заправо лоше? И да ли неко заиста живи у граду, или је то полунапуштено планинско село, сатима удаљено од цивилизације?
Мусомели, град у централној Сицилији, на југу Италије, можда је најпознатији од градова широм Италије у ком се куће продају за само 1 евро. Оне, наравно, захтевају потпуну обнову, али пројекат такође укључује "премијум" куће, којима је потребно мање интервенција и често су потпуно усељиве, по цени од око 12.000 долара.
Градско веће је ставило почетну серију кућа на продају 2017. године, и од тада је продато око 450, укључујући 150 кућа од једног евра, према речима Чинције Сорце из агенције за некретнине.
Мора да постоји нека цака — зар не?
У случају Мусомелија — можда један од разлога зашто је толико популаран — одговор је да се у овом граду са око 5.000 становника још увек много тога дешава. Иако нема продавница, постоје продавнице у главним улицама. Постоје лекари, ветеринари, механичари, супермаркети и спортски објекти. Постоји и болница, и приватна медицинска клиника. Постоје ресторани, пицерије, кафићи и барови.
И постоје редовни догађаји, од живе музике која преузима градске тргове већину ноћи током лета до безбројних католичких процесија, од којих је највећа 8. септембра. Јасно је да ово није град који умире.
- Моје очекивање је било да је Мусомели напуштен град у коме се ништа не дешава и била сам изненађена што сам погрешила - каже Немица Барбара Меркл, која се овде преселила 2024. године, купивши "премијум" кућу коју тренутно реновира.
- Град је веома живахан лети, скоро сваки дан има догађаја. Верски фестивали, музички фестивали, плес, бендови уживо. То је било велико изненађење.
Они који живе овде — не жале ни за чим
- Кратко сам живела у Торину због посла, али сам желела да имам породицу на југу, па када сам бирала између града и села, изабрала сам село. Не заглављујем се у саобраћају. Идем кући током паузе за ручак. Без вожње имамо пабове, биоскоп, пицерије, ресторане. Зими идем у шетњу у 23 сата. То не бих могла да урадим у било ком другом граду - каже друга становница и додаје:
- Ако питам своју деветнаестогодишњу ћерку: 'Да ли да се преселимо у Палермо?', она не би желела. Воли мир Мусомелија.
Стицање нових пријатељстава
Док је слика Италије у глобалној машти слика драматичних обала и древних градова препуних уметничких ремек-дела, они који бирају Мусомели траже нешто другачије.
Разговарајте са странцима који или живе у Мусомелију или су купили куће у граду, и сви се фокусирају на топлину и добродошлицу мештана.
- Људи су ти који ме чине да се осећам веома пријатно и веома добродошло — зато сам одлучила да останем - каже Меркл.
- Људи су били веома гостољубиви и отворени. То је мали град, тако да вас је лако упознати. Веома се разликује од већих места - каже Тахира Кан из Сингапура, која је стигла у децембру 2024. године.
Пројекат куће за 1 евро је подстакао и локално становништво — градитељи су одушевљени, а купци морају да се придруже листама чекања за најбоље смештаје — док су се нови смештајни објекти и ресторани отворили захваљујући пројекту.
