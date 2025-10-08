broken clouds
ШТА СЕ ДЕШАВА СА ЛАЈОВИЋЕМ? Сада га елиминисао 329. играч света

08.10.2025. 18:01 18:03
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Српски тенисер Душан Лајовић не игра на очекиваном нивоу.

Неких недељу дана након што је елиминисан са челенџера у Браги од стране хрватског играча рангираног на 242. позицији, десио се нови шокантан пораз.

На челенџеру у Валенсији у другом колу је изгубио са 2:1 у сетовима од Хенрија Сквира, а резултат је био 6:3, 0:6, 4:6.Немац је 329. играч света. 

Лајовић је доживео и велики пад на АТП листи и тренутно је на 126. месту. 

 

 

Б92 

