ДУШАН ЛАЈОВИЋ У ФИНАЛУ челенџера у Порденонеу

09.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
lajovic
Фото: Youtube Printscreen/ Sport Klub

Душан Лајовић изборио је пласман у финале челенџера у Порденонеу, након што је у полуфиналу савладао Немца Седрика-Марсела Штебеа са убедљивих 2:0 (6:2, 6:2).

Српски тенисер одиграо је сигуран меч, не допустивши ривалу ниједан брејк, док је сам одузео сервис противнику чак четири пута.

До завршнице турнира Лајовић је стигао без већих потешкоћа, претходно елиминисавши Муркела Делијена, Карла Алберта Канијата и петог носиоца Сантијага Родригеса Таверну.

У финалу ће га чекати победник сусрета између Карлоса Табернера и Лукаса Нојмајера. Шпанац Табернер већ је био кобан за Лајовића ове године, када га је савладао у финалу челенџера у Сасуолу.

Овим резултатом Лајовић је обезбедио помак на АТП листи са 146. на 138. позицију, а евентуални тријумф у недељу донео би му успон на 128. место.

То би уједно био његов први трофеј од титуле у Бањалуци 2023. године.

Спорт Тенис
