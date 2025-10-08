СПАС ЗА АНЕМИЈУ СУ ДВЕ КУГЛИЦЕ ДНЕВНО! Природни рецепт богат гвожђем и витамином Ц који заиста помаже
Енергетске куглице против анемије с орасима, копривом, медом и урмама. Рецепт богат гвожђем и витамином Ц, без рафинисаног шећера.
Ове енергетске куглице нису само здрава посластица, већ и природни савезник у борби против анемије.
Спој ораха, коприве, меда и урми чини их богатим извором гвожђа, док лимунов сок помаже бољој апсорпцији. Идеалне су за децу, труднице и све који желе да поправе крвну слику на укусан начин. Савршене за ужину или додатак исхрани.
Откривамо вам рецепт за куглице које у себи спајају гвожђе и фолну киселину из коприве, витамин Ц из лимуна који побољшава апсорпцију, антиоксидансе и магнезијум из какао праха, квалитетне протеине и здраве масти из орашастих плодова, као и природну енергију и минерале из меда и урми.
Рецепт за куглице против анемије
Потребно је
- 200г млевених ораха или лешника
- 2 супене кашике какао праха
- 2 супене кашике чаја од коприве (или самлевених сувих листова)
- 100 г меда
- 100г урми
- сок од 1 лимуна
Припрема
У блендеру уситнити орашасте плодове. У чинији скединити уситњене орашасте плодове, какао прах и какао прах. Додати мед, лимунов сок и исецкане урме, па све сјединити док се не добије хомогена смеса. Обликовати куглице, уваљати их по жељи у какао или уситњене орашасте плодове. Чувати у фрижидеру и узимати 2 куглице дневно.