СПАС ЗА АНЕМИЈУ СУ ДВЕ КУГЛИЦЕ ДНЕВНО! Природни рецепт богат гвожђем и витамином Ц који заиста помаже

08.10.2025. 18:44 18:46
Пише:
Дневник
Извор:
здравље.курир/Дневник
Фото: Дневник, АИ илустрација

Енергетске куглице против анемије с орасима, копривом, медом и урмама. Рецепт богат гвожђем и витамином Ц, без рафинисаног шећера.

Ове енергетске куглице нису само здрава посластица, већ и природни савезник у борби против анемије.

Спој ораха, коприве, меда и урми чини их богатим извором гвожђа, док лимунов сок помаже бољој апсорпцији. Идеалне су за децу, труднице и све који желе да поправе крвну слику на укусан начин. Савршене за ужину или додатак исхрани.

Откривамо вам рецепт за куглице које у себи спајају гвожђе и фолну киселину из коприве, витамин Ц из лимуна који побољшава апсорпцију, антиоксидансе и магнезијум из какао праха, квалитетне протеине и здраве масти из орашастих плодова, као и природну енергију и минерале из меда и урми.

 

Рецепт за куглице против анемије

Потребно је

- 200г млевених ораха или лешника

- 2 супене кашике какао праха

- 2 супене кашике чаја од коприве (или самлевених сувих листова)

- 100 г меда

- 100г урми

- сок од 1 лимуна

Припрема

У блендеру уситнити орашасте плодове. У чинији скединити уситњене орашасте плодове, какао прах и какао прах. Додати мед, лимунов сок и исецкане урме, па све сјединити док се не добије хомогена смеса. Обликовати куглице, уваљати их по жељи у какао или уситњене орашасте плодове. Чувати у фрижидеру и узимати 2 куглице дневно.

 

Магазин Здрави и лепи
