broken clouds
14°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СКАНДАЛ НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ! Познатој певачици Анђели Игњатовић Бресквици забрањен улазак на Косово

08.10.2025. 19:28 19:34
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
da
Фото: youtube prinstcrin/ Republika Zabava

Певачици Анђели Игњатовић Бресквици данас је забрањен улазак на Косово!

Планирано је да вечерас, 8. октобра, одржи концерт у Косовској Митровици, али јој припадници тзв косовске полиције нису дозволили да пређе административни прелаз.

Према информацијама које имамо, певачица је враћена са административног прелаза, што је аутоматски довело до отказивања планираног наступа у северном делу Косова.

Детаљи о разлозима забране уласка нису прецизирани од стране надлежних органа.

 

бресквица забрана уласка косово
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај