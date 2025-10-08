СКАНДАЛ НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ! Познатој певачици Анђели Игњатовић Бресквици забрањен улазак на Косово
08.10.2025. 19:28 19:34
Певачици Анђели Игњатовић Бресквици данас је забрањен улазак на Косово!
Планирано је да вечерас, 8. октобра, одржи концерт у Косовској Митровици, али јој припадници тзв косовске полиције нису дозволили да пређе административни прелаз.
Према информацијама које имамо, певачица је враћена са административног прелаза, што је аутоматски довело до отказивања планираног наступа у северном делу Косова.
Детаљи о разлозима забране уласка нису прецизирани од стране надлежних органа.